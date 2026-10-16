FOTO: El Niño: Vialidad Nacional refuerza los trabajos preventivos en las rutas de Córdoba.

FOTO: El Niño: Vialidad Nacional refuerza los trabajos preventivos en las rutas de Córdoba.

FOTO: El Niño: Vialidad Nacional refuerza los trabajos preventivos en las rutas de Córdoba.

FOTO: El Niño: Vialidad Nacional refuerza los trabajos preventivos en las rutas de Córdoba.

Vialidad Nacional puso en marcha un programa de trabajos preventivos en las rutas nacionales de Córdoba ante las posibles consecuencias del fenómeno climático de El Niño, que podría provocar un incremento de las precipitaciones entre noviembre y marzo.

El 2.º Distrito Córdoba del organismo lleva adelante tareas para preservar la infraestructura vial, reducir los riesgos de anegamientos y mejorar las condiciones de seguridad para quienes circulan por los corredores nacionales que atraviesan la provincia.

A partir de relevamientos de la División Conservación, se identificaron sectores vulnerables frente a posibles inundaciones, erosión, socavación y dificultades en el escurrimiento del agua.

Limpieza de desagües y reparación de calzadas

Los trabajos incluyen la limpieza de cunetas, la desobstrucción de alcantarillas y el acondicionamiento de los sistemas de drenaje para facilitar el escurrimiento del agua durante los períodos de lluvias intensas.

Además, se realizan reparaciones de calzadas y de sectores comprometidos, junto con tareas de desmalezado y poda. También se inspeccionan puentes, alcantarillas y otras estructuras que podrían verse afectadas por la acción del agua.

El operativo contempla el monitoreo periódico de los puntos críticos identificados, con especial atención durante los meses de mayores precipitaciones. El objetivo es detectar inconvenientes de manera anticipada y ejecutar las medidas necesarias para reducir los riesgos.

Refuerzan el Plan de Atención de Emergencias

En paralelo, Vialidad Nacional fortalecerá el Plan de Atención de Emergencias (PAE), que coordina los recursos humanos, equipos y medios disponibles para actuar ante contingencias climáticas que puedan comprometer la infraestructura o interrumpir la circulación.

Frente a episodios de lluvias intensas, los equipos técnicos y operativos podrán intervenir en los corredores afectados mediante inspecciones, retiro de barro y sedimentos, recuperación de los sistemas de drenaje y reparación de daños.

También se prevé la implementación de medidas preventivas para resguardar la seguridad de los usuarios de las rutas nacionales.

Con estas acciones, el organismo busca anticiparse a los efectos de las precipitaciones asociadas a El Niño, reducir la vulnerabilidad de la red vial nacional en Córdoba y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias climáticas.