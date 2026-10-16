"Fuera de época": alumnos de un colegio crearon un juego de cartas para conectar generaciones

Lo que comenzó como una actividad comunitaria escolar terminó transformándose en una propuesta de impacto social. Magdalena Cafferata e Ignacio Godoy Díaz, junto a sus compañeros de quinto año del Colegio Cardenal Copello de Villa Devoto, crearon Age Up, la empresa con la que desarrollaron "Fuera de época", un juego de cartas pensado para tender un puente entre jóvenes y adultos mayores.

La idea nació tras una experiencia vivida durante el "Día de Servicio" del establecimiento educativo. Ignacio relató: "En cuarto año nos tocó ir a geriátricos y se nos hacía muy difícil interactuar con ellos, saber de qué hablar y conectar".

Ante esa inquietud, decidieron encarar un proyecto que fuera más allá de una entrega formal: "Podríamos haber hecho floreros o cosas de esas, pero quisimos ir un poco más profundo y darle un tono social".

El funcionamiento del juego se basa en cartas de doble cara organizadas por colores y generaciones. De un lado, el color azul reúne expresiones y conceptos propios de los jóvenes de 17 u 18 años; del otro lado, el color naranja incluye modismos, figuras y acontecimientos históricos que marcaron a padres y abuelos.

"Hay palabras del lado naranja que yo no entendía nada, así que tuvimos que investigar, preguntar a nuestros padres e ir a geriátricos a sacar datos", explicó el estudiante sobre el contenido de las 400 cartas que componen el mazo. Términos como Cambalache, el flipper, las bolitas o el Cordobazo conviven con la jerga juvenil actual para dinamizar la conversación.

El valor de la iniciativa también fue ponderado por el pediatra y divulgador científico Enrique Orchansky, quien destacó la importancia de la propuesta para la salud comunitaria: "Ustedes manejan tres conceptos tremendos: comunicación entre generaciones, servicio y volver a jugar. La salud mental es lo que está en peligro por tanta tecnología y ustedes están trabajando por la salud".

Por su parte, Magdalena remarcó que el propósito central apunta a fortalecer la convivencia familiar cotidiana: "Uno de nuestros principales objetivos es dejar la tecnología de lado, estar en un asado o una cena compartiendo con nuestras familias y dejar el celular para volver a conectarnos y aprender".

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Actualmente, los alumnos comercializan el juego a través del programa Aprender a Emprender de Junior Achievement, competencia en la que participan junto a más de 300 empresas juveniles de todo el país.

Tras haber vendido más de 200 ejemplares a través de su cuenta de Instagram (@ageup.oficial), los estudiantes reinvierten la totalidad de los ingresos para continuar produciendo unidades y masificar su mensaje de integración.

Entrevista de "La Argentina posible".