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Robo a mano armada en barrio Abasto y un grito estremecedor: "Dale un tiro"

Un video de una cámara de seguridad captó el momento en que dos delincuentes asaltaron a un joven en La Paz al 1600. La frase, repetida a los gritos, quedó grabada en la escena.    

16/10/2026 | 15:56Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Captura.- Robo a mano armada en barrio Abasto y un grito estremecedor:

FOTO: Captura.- Robo a mano armada en barrio Abasto y un grito estremecedor: "Dale un tiro".

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La noche del jueves, un joven que caminaba por La Paz al 1600, entre Presidente Roca y España, en el barrio Abasto, vivió minutos de terror.

Dos delincuentes lo abordaron y, a los gritos, uno de ellos lanzó una amenaza que quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona: "Dale un tiro". Las imágenes muestran el momento exacto del asalto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según las primeras informaciones, los ladrones habrían sustraído pertenencias de la víctima antes de darse a la fuga. No se registraron heridos, aunque el episodio dejó una vez más en evidencia la violencia verbal con la que operan los maleantes en la vía pública.

Hasta el momento, no trascendieron más detalles sobre la identidad de los atacantes ni sobre los objetos robados. Tampoco se informó si la víctima radicó la denuncia correspondiente.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Abasto? Un joven fue asaltado por dos delincuentes que lo amenazaron verbalmente.

¿Quiénes fueron los involucrados? Dos delincuentes que abordaron a la víctima en la calle.

¿Cuándo sucedió el hecho? La noche del jueves.

¿Dónde ocurrió el asalto? En La Paz al 1600, entre Presidente Roca y España, en el barrio Abasto.

¿Por qué es relevante? Destaca la violencia verbal en los asaltos y la falta de presencia policial en la zona.

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