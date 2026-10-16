Flores para mamá: "un clásico", al alcance y con variantes pese a las nuevas tendencias

Las flores siguen siendo uno de los regalos clásicos para el Día de la Madre. Aunque las nuevas tendencias sumaron otras opciones, los ramos mantienen su lugar entre las preferencias y las florerías de Rosario ya sienten el movimiento previo a la celebración de este domingo.

Desde una florería local el móvil de Cadena 3 Rosario comprobó que la actividad suele intensificarse durante la mañana, disminuye después del mediodía y vuelve a crecer a partir de las 17. Para este sábado, el comercio extenderá su horario de atención de 8 a 20, mientras que el domingo abrirá de 8 a 14.

Entre las opciones más elegidas aparecen los ramos variados y los clásicos de seis o doce rosas. Según explicó Federico, el encargado, los arreglos de precio intermedio son los que más se venden y cuestan entre $60.000 y $80.000. Los ramos armados más económicos parten de los $40.000, mientras que los más grandes pueden alcanzar los $130.000 o superar ese valor, según su composición.

Los arreglos pueden incluir distintas variedades de flores, como lirios, alstroemerias y lisianthus. Para las opciones más costosas también se utilizan hortensias, anémonas y ranúnculos. Algunos clientes prefieren combinaciones coloridas, mientras que otros optan por tonos pastel o arreglos monocromáticos. Entre estos últimos, los ramos completamente blancos tienen una demanda destacada.

Para quienes buscan un regalo que se conserve durante más tiempo, las plantas también forman parte de la oferta. Una de las alternativas mencionadas durante la entrevista fue la orquídea, cuyo precio ronda los $90.000.

Según explicó Federico, una orquídea florecida puede mantener sus flores entre dos y tres meses y, con los cuidados adecuados, volver a florecer aproximadamente cada ocho meses. Para conservarla, recomendó ubicarla en un ambiente interior con buena iluminación, evitar el sol directo y no excederse con el riego.

También hay opciones diferentes a los arreglos tradicionales, como los ramos de flores de jabón, cuyos pétalos pueden utilizarse durante el baño o para lavarse las manos. En el local, estas presentaciones cuestan entre $70.000 y $100.000, de acuerdo con el tamaño y la cantidad de flores.

Cómo cuidarlas para que duren más

Una de las dudas habituales antes de comprar un ramo es cuánto tiempo puede mantenerse en buen estado. Federico señaló que muchas flores pueden durar alrededor de diez días, aunque algunas variedades llegan a conservarse durante 15 o incluso 20 días.

Para prolongar su duración, recomendó mantenerlas en agua, cambiarla cada dos días y cortar nuevamente un pequeño tramo del tallo para favorecer la hidratación. También aconsejó evitar la exposición directa al sol, la cercanía de calefactores y los lugares donde reciben directamente el aire acondicionado.

Por eso, comprar las flores con anticipación no necesariamente implica que lleguen en malas condiciones al domingo, siempre que se mantengan los cuidados adecuados. Sin embargo, la demanda propia de la fecha hace que muchas personas prefieran acercarse a último momento, una tendencia que se refleja en el movimiento de los comercios.

El florista también destacó que las flores mantienen su vigencia en otras celebraciones. Según observó, fechas como San Valentín y la tradición de regalar flores amarillas ganaron popularidad durante los últimos años, mientras que el Día de la Madre continúa siendo una ocasión clásica para este tipo de obsequios.

Además, los ramos suelen complementar otros regalos o acompañar reuniones familiares, almuerzos y cenas. En vísperas de la celebración, las florerías se preparan así para una de las fechas de mayor actividad del año, con alternativas para distintos presupuestos y preferencias.

Informe de Agostina Meneghetti.