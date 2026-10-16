Arruabarrena tras el triunfo de Boca: "En este club hay que levantarse rápido"

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) - El director técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, se pronunció tras la victoria del equipo ante Talleres, que les permitió liderar la tabla anual. "Veníamos de una derrota y en este club hay que levantarse rápido", afirmó.

El "Xeneize" se impuso 2 a 1 ante Talleres, con goles de Merentiel y Flores. Con este resultado, Boca se posicionó como líder de la tabla anual, alcanzando 54 puntos, mientras que Independiente Rivadavia se encuentra en segundo lugar con 52.

"El estar puntero de la tabla anual, si bien no significa mucho, es tratar de meterle un poco de presión a los que vienen para que tengan que ganar", comentó Arruabarrena.

Respecto al desempeño del equipo, el DT expresó: "No fue nuestro mejor juego pero sí hubo voluntad, carácter y personalidad. Son virtudes que sirven para encarar el futuro".

El entrenador también destacó el rendimiento de Leonel Flores, quien anotó el segundo gol: "Los pequeños detalles te hacen ganar o perder partidos. Tenemos jugadores, en este caso Leo, que en una jugada pudo resolver bien y fue la diferencia que sacamos".

La reciente derrota ante Vasco da Gama había interrumpido un invicto de 17 partidos para Boca. Sobre esta situación, Arruabarrena dijo: "Contentos por el triunfo. Como hacía mucho que no perdíamos, la sensación era que teníamos la presión de ganar este partido".

En relación al próximo encuentro, el martes 20, correspondiente a la vuelta de la semifinal de la Sudamericana, Arruabarrena expresó: "Vamos a tratar de clasificar, hacer nuestro partido, revertir la derrota que habíamos tenido aquí. Mañana empezaremos a trabajar".

Un tema por el cual consultaron a Arruabarrena en conferencia de prensa fue el estado de Leandro Paredes, quien se encuentra recuperándose de un desgarro y podría perderse la revancha contra Vasco Da Gama, aunque desea jugar. "No sé de donde sacan esas versiones (que jugará). Vamos a ir los 33, todos los jugadores del plantel viajarán a Brasil. Leandro está en su recuperación, es un chico que obviamente quiere estar y para nosotros es importante, pero hay tiempos".

"¿Cómo está de puntaje? Cinco. Obviamente él quiere estar y teniéndolo es difícil decirle que no. Pero veremos", cerró el DT.

Agencia NA.