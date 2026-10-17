Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este sábado 17 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un estado del cielo con lluvias ligeras. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 76%, lo que contribuye a una atmósfera bastante fresca. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el suroeste. La presión atmosférica es de 1023 hPa.

El clima hoy sábado 17 de octubre

Para este sábado 17 de octubre, se anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 18°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con una humedad elevada que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. El viento se mantendrá moderado, lo que podría generar una sensación de frescura en la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con condiciones similares. El domingo 18 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 20°, con lluvias moderadas. El lunes 19 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 19°, también con lluvias moderadas. El martes 20 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 21 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, con lluvias ligeras. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones del clima.