Ya no es la inflación: se conoció cuál es hoy la mayor preocupación de los argentinos

Por Federico Albarenque

Un reciente relevamiento elaborado por la consultora Bloomberg expuso un giro radical en las principales preocupaciones de los argentinos, donde los temas económicos perdieron el histórico primer puesto frente a las demandas de transparencia e institucionalidad.

Según el estudio, que permitió a los encuestados elegir hasta tres opciones simultáneas, la corrupción se posicionó al frente de las inquietudes con el 50,3% de las respuestas. De esta manera, desplazó a la inflación, que durante años lideró de forma indiscutida los rankings de opinión pública en el país.

El segundo lugar del podio lo ocupa el desempleo, con un 44% de menciones, una problemática en constante debate en el escenario actual. Inmediatamente después, y en directa sintonía con la inquietud por la corrupción, se ubica la preocupación por la impunidad y el sistema judicial, alcanzando un 34,6%.

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Recién en el cuarto y quinto escalón de las respuestas aparecen la situación económica general y la suba de los precios, lo que confirma que las variables del bolsillo quedaron relegadas por detrás de las demandas institucionales. Más atrás en el listado figuraron el debilitamiento de la democracia y de las instituciones.

El informe también encendió alarmas por las temáticas que quedaron fuera de los primeros puestos. Pese a los flojos resultados recientes en las evaluaciones académicas del país, la educación no ingresó entre las cinco principales prioridades de los consultados, al igual que la inseguridad. Los últimos lugares del sondeo fueron ocupados por el narcotráfico, la salud, la obra pública, el medio ambiente, la migración y el costo de la electricidad.