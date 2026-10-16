En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Opinión

Ya no es la inflación: se conoció cuál es hoy la mayor preocupación de los argentinos

Un nuevo informe reveló un cambio drástico en las prioridades de la sociedad: la corrupción encabeza el ranking de inquietudes, seguida por el desempleo y el sistema judicial.

16/10/2026 | 12:01Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
archivo.

FOTO: archivo.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Ya no es la inflación: se conoció cuál es hoy la mayor preocupación de los argentinos

    Juntos

    Episodios

Federico Albarenque Por Federico Albarenque

Un reciente relevamiento elaborado por la consultora Bloomberg expuso un giro radical en las principales preocupaciones de los argentinos, donde los temas económicos perdieron el histórico primer puesto frente a las demandas de transparencia e institucionalidad.

Según el estudio, que permitió a los encuestados elegir hasta tres opciones simultáneas, la corrupción se posicionó al frente de las inquietudes con el 50,3% de las respuestas. De esta manera, desplazó a la inflación, que durante años lideró de forma indiscutida los rankings de opinión pública en el país.

El segundo lugar del podio lo ocupa el desempleo, con un 44% de menciones, una problemática en constante debate en el escenario actual. Inmediatamente después, y en directa sintonía con la inquietud por la corrupción, se ubica la preocupación por la impunidad y el sistema judicial, alcanzando un 34,6%.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Recién en el cuarto y quinto escalón de las respuestas aparecen la situación económica general y la suba de los precios, lo que confirma que las variables del bolsillo quedaron relegadas por detrás de las demandas institucionales. Más atrás en el listado figuraron el debilitamiento de la democracia y de las instituciones.

El informe también encendió alarmas por las temáticas que quedaron fuera de los primeros puestos. Pese a los flojos resultados recientes en las evaluaciones académicas del país, la educación no ingresó entre las cinco principales prioridades de los consultados, al igual que la inseguridad. Los últimos lugares del sondeo fueron ocupados por el narcotráfico, la salud, la obra pública, el medio ambiente, la migración y el costo de la electricidad.

Lectura rápida

¿Qué reveló el estudio de Bloomberg? Un cambio en las preocupaciones de los argentinos, destacando la corrupción y la transparencia por encima de la economía.

¿Quién realizó el relevamiento? La consultora Bloomberg.

¿Cuándo se realizó el estudio? Recientemente, aunque no se especifica una fecha exacta.

¿Dónde se ubican las preocupaciones económicas en el ranking? En el cuarto y quinto lugar, detrás de temas como la corrupción y el desempleo.

¿Por qué es relevante el informe? Muestra un cambio en las prioridades de los argentinos, con un enfoque en la transparencia y la institucionalidad.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf