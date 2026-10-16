Boca Juniors busca un triunfo histórico en el Maracaná ante Vasco da Gama

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- La derrota por 1-0 sufrida en "La Bombonera" en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana dejó a Boca contra las cuerdas, pero aún mantiene la esperanza.

Con la vista puesta en la revancha del próximo martes 20 de octubre a las 21:30, el ambiente xeneize vive momentos de intensa expectativa y fe colectiva: la situación física de su capitán, Leandro Paredes, se ha convertido en un tema crucial en el predio de Ezeiza.

El volante de la Selección argentina sufrió un desgarro muscular en el muslo hace apenas siete días, durante el partido ante Instituto en Córdoba por el torneo local. A pesar de que los protocolos médicos aconsejan un mínimo de 21 días de recuperación para evitar complicaciones, tanto el cuerpo técnico como el propio futbolista están decididos a evaluar su evolución en las próximas prácticas para determinar si puede jugar con solo 11 días de rehabilitación.

El entusiasmo de Paredes no es infundado: en la previa del crucial encuentro contra Universidad Católica en la fase de grupos de la Copa Libertadores, había lidiado con una lesión similar y, a pesar de los riesgos, completó el partido y lideró al equipo. La estrategia actual es evaluar la zona afectada y definir un plan de trabajo que no descarte su presencia en el partido en Río de Janeiro.

El único antecedente victorioso en el templo carioca: Mercosur 1998

Para conseguir el acceso a la gran final continental, Boca necesita superar un estigma estadístico complicado. A pesar de su destacado historial en Brasil, donde ha ganado títulos importantes frente a equipos como Gremio, Palmeiras, Santos y Cruzeiro, el Estadio Maracaná ha sido históricamente un lugar difícil para el club de La Ribera.

En partidos oficiales, Boca solo ha logrado una victoria en el Maracaná, un hecho que ocurrió el 2 de septiembre de 1998, durante la primera fase de la Copa Mercosur. En esa ocasión, un equipo alternativo dirigido por Carlos Bianchi venció a Flamengo por 2 a 0.

Los goles de esa victoria fueron anotados por el delantero Emiliano Rey y el defensor Aníbal Matellán. Esta noche marcó el inicio de una era dorada para Bianchi, que más tarde llevaría al equipo a conquistar la Copa Libertadores y otros títulos internacionales.

La primera final perdida en el Maracaná: la exhibición de Pelé en 1963

La primera gran decepción de Boca en el Maracaná se produjo en la Copa Libertadores de 1963, cuando disputó su primera final continental contra el formidable Santos de Pelé. El partido de ida, jugado el 4 de septiembre de 1963, terminó 3-2 a favor de Santos. En ese encuentro, José Sanfilippo anotó los dos goles que mantuvieron viva la esperanza xeneize.

Sin embargo, en el partido de vuelta, el 11 de septiembre de 1963 en La Bombonera, Santos volvió a salir victorioso. Aunque Sanfilippo abrió el marcador, Coutinho empató y Pelé selló el 2-1 definitivo, otorgando el bicampeonato a Santos.

Tras el partido, Pelé expresó: "Jugué en todos los estadios del mundo, pero jamás sentí un terremoto cuando un equipo sale al campo como en La Bombonera". Por su parte, el capitán Antonio Rattín recordó que, antes de esa final, había sugerido a su entrenador que lo dejara pelearse con Pelé para que ambos fueran expulsados, ya que consideraba que Santos perdería más sin él que Boca sin él.

La espina reciente: la caída ante Fluminense en 2023

El recuerdo más reciente de Boca en el Maracaná es amargo. El 4 de noviembre de 2023, el Xeneize disputó la final única de la Copa Libertadores contra Fluminense. El equipo carioca se adelantó con un gol de Germán Cano, pero Luis Advíncula logró el empate. En el tiempo suplementario, Jhon Kennedy anotó el gol decisivo para el 2-1 final, lo que truncó el sueño de la séptima Libertadores para Boca.

La mudanza de Vasco da Gama y la mística de un gigante con nombre propio

De cara al decisivo encuentro, Vasco da Gama anunció que trasladará su localía desde el tradicional São Januário al Estadio Maracaná, buscando reunir a más de 70 mil espectadores en una noche de gran tensión. Esta mudanza representa una oportunidad para maximizar el apoyo de su afición y complicar a un Boca que necesita ganar por al menos dos goles para clasificar directamente o por uno para forzar los penales.

A pesar de que su nombre oficial rinde homenaje al periodista Mário Filho, el estadio es conocido como Maracaná por su ubicación geográfica, junto al río del mismo nombre, que a su vez toma su nombre de una especie de loro autóctono.

El próximo 20 de octubre, Boca Juniors regresará al Maracaná, un lugar cargado de historia y emociones. Con o sin Paredes, el equipo de La Ribera sabe que debe invocar la mística de sus grandes noches en Brasil para superar los fantasmas del pasado y lograr el anhelado pase a la final de la Copa Sudamericana.