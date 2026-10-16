Eslovenia pierde su glaciar más emblemático en medio del cambio climático

LIUBLIANA, Eslovenia (AP) — Gota a gota, Eslovenia se va quedando sin hielo. Ante el aumento de las temperaturas y la disminución de la nieve invernal, el país alpino ha visto cómo uno de sus dos glaciares se ha derretido por completo, mientras que el otro, llamado Skuta, se encoge de manera irreversible.

Los eslovenos son conscientes de que no son una excepción a la tendencia global de calentamiento, atribuida en parte al cambio climático generado por la actividad humana. Este año, un verano récord de calor y sequía en Europa ha agravado aún más la situación. El glaciar del monte Triglav, el pico más alto de Eslovenia, se ha desvanecido al final del verano, mientras que Skuta aún resiste, pero con grandes dificultades. Este glaciar está situado en los Alpes de Kamnik-Savinje, al norte del país.

Andrej Slak, guía de montaña con 35 años de experiencia, ha notado los cambios significativos en el entorno, especialmente en la última década. "Estamos aquí junto al último glaciar que queda en Eslovenia", expresó Slak a un reportero de AP tras ascender por un terreno rocoso hasta los restos de Skuta. "Miren lo que queda: apenas algo más que un pequeño parche cubierto de gravilla y escombros. El cambio es impactante".

Lo que permanece de Skuta es una mancha de hielo en la ladera, con el resto enterrado bajo piedras y una estrecha abertura que lleva a una grieta. Estos glaciares han sido, durante siglos, fuentes vitales de agua para los valles aledaños. Anteriormente, los pastores utilizaban estos depósitos helados para conservar carne, pero esas reservas de hielo ya no son accesibles, según Slak.

En Liubliana, la capital, el Instituto Geográfico Anton Melik, del Centro de Investigación de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes, ha llevado un registro de monitoreo de ambos glaciares durante los últimos 80 años. El geógrafo Miha Pavsek indicó que Skuta tenía originalmente entre 2,5 y 3 hectáreas de hielo, pero actualmente solo queda 1,5 hectáreas, con un grosor que ha disminuido de decenas de metros a apenas unos pocos.

El glaciar de Triglav, que cubría más de 14 hectáreas hace 80 años, se redujo a entre media hectárea y una hectárea en los últimos 10 años, hasta desaparecer completamente. Pavsek señaló que el punto de inflexión se debió a la escasez de nieve, lo que resultó en una baja profundidad máxima estacional, combinada con un verano extremadamente cálido. "Estos dos factores coincidieron muy bien este año", afirmó.

En Skuta, una marca pintada en una roca indica hasta dónde llegaba el glaciar en 1994. Desde entonces, el hielo se ha retirado, y Pavsek prevé que Skuta seguirá la misma trayectoria que el glaciar de Triglav. Aunque gran parte de la superficie de hielo que queda está cubierta de grava, lo que le proporciona cierta protección, el glaciar sigue derritiéndose, como se observa con el agua goteando de una cueva subterránea.

Los efectos del derretimiento del glaciar se sienten mucho más allá de las montañas. En Eslovenia, el agua de deshielo de los glaciares y la nieve alimenta ríos importantes, como el Drava en Croacia y el Mura, que nace en Austria. Expertos advierten que todos los glaciares por debajo de los 3.500 metros en Austria también desaparecerán para 2050, lo que afectará aún más a estos ríos.

"Estos ríos alimentan las aguas subterráneas, donde tenemos pozos y bombas para el agua potable", destacó Pavsek. Los refugios de montaña en los Alpes eslovenos han enfrentado escasez de agua durante los últimos dos veranos, instando a los visitantes a utilizar el recurso de manera responsable.

Eslovenia, conocida por su amor por la naturaleza, ha visto cómo el alpinismo y el senderismo son parte de su tradición. Los ciudadanos han seguido de cerca estos cambios mientras se desarrollan ante sus ojos. Tanja Plavec, de Liubliana, teme que el mundo entero tenga que enfrentar las consecuencias. "Los glaciares sirven como una reserva vital del agua de la Tierra. A medida que desaparecen, esa reserva desaparece con ellos", advirtió. "Además, los glaciares albergan un ecosistema único que también se desvanece a medida que desaparece el hielo perenne".