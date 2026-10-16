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El Papa solicitó a Putin una tregua para facilitar ayuda humanitaria en Ucrania

León XIV mantuvo una conversación con el presidente de Rusia desde el Policlínico Gemelli donde se recupera de una reciente operación.

16/10/2026 | 12:56Redacción Cadena 3

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El papa León XIV en Francia.

FOTO: El papa León XIV en Francia.

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Buenos Aires, 16 de octubre (NA) – El papa León XIV le pidió a Vladimir Putin "una tregua que permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria" durante una conversación telefónica con el presidente de Rusia desde el Policlínico Gemelli, donde está internado tras una operación de adenocarcinoma pulmonar.

Un comunicado de la Santa Sede, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, detalla que el Pontífice solicitó a Putin una tregua para que se permita la llegada de "ayuda alimentaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil".

El comunicado también señala que León XIV expresó su "profunda preocupación por la grave crisis humanitaria" que se vive en la ciudad ucraniana de Oleshky, y reiteró el compromiso de la Santa Sede con el diálogo y la paz.

La llamada telefónica se llevó a cabo este viernes, mientras el Papa se encuentra en proceso de recuperación de la intervención quirúrgica realizada el pasado martes.

Lectura rápida

¿Qué pidió el Papa?
El Papa solicitó una tregua a Putin para facilitar la llegada de ayuda humanitaria a Ucrania.

¿Con quién habló el Papa?
El Papa habló telefónicamente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

¿Desde dónde realizó la llamada?
La conversación se realizó desde el Policlínico Gemelli, donde el Papa está internado.

¿Cuál es la preocupación del Papa?
El Papa expresó su preocupación por la crisis humanitaria en Oleshky, Ucrania.

¿Qué compromiso reiteró el Papa?
Reiteró el compromiso de la Santa Sede con el diálogo y la paz.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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