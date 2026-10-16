El Papa solicitó a Putin una tregua para facilitar ayuda humanitaria en Ucrania

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) – El papa León XIV le pidió a Vladimir Putin "una tregua que permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria" durante una conversación telefónica con el presidente de Rusia desde el Policlínico Gemelli, donde está internado tras una operación de adenocarcinoma pulmonar.

Un comunicado de la Santa Sede, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, detalla que el Pontífice solicitó a Putin una tregua para que se permita la llegada de "ayuda alimentaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil".

El comunicado también señala que León XIV expresó su "profunda preocupación por la grave crisis humanitaria" que se vive en la ciudad ucraniana de Oleshky, y reiteró el compromiso de la Santa Sede con el diálogo y la paz.

La llamada telefónica se llevó a cabo este viernes, mientras el Papa se encuentra en proceso de recuperación de la intervención quirúrgica realizada el pasado martes.