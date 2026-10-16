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Medvedev y Jódar avanzan a las semifinales del Masters de Shanghái tras duros enfrentamientos

Los tenistas se impusieron a sus rivales en un emocionante día del octavo Masters 1000 de la temporada.

16/10/2026 | 10:34Redacción Cadena 3

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Jódar consiguió un gran triunfo sobre Ruud en Shanghái.

FOTO: Jódar consiguió un gran triunfo sobre Ruud en Shanghái.

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Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- En una jornada intensa en el Masters de Shanghái, el ruso Daniil Medvedev (5°) y el español Rafael Jódar (12°) lograron avanzar a las semifinales tras vencer al estadounidense Tommy Paul (15°) y al noruego Casper Ruud (20°), respectivamente.

El primero en saltar a la cancha fue Jódar, quien se ha consolidado como la gran revelación de la temporada 2026. A pesar de haber comenzado el año fuera del top 150, el español está a un paso de ingresar al selecto grupo de los 10 mejores jugadores del mundo y tiene posibilidades de clasificar a las ATP Finals, el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del año.

En su enfrentamiento, Jódar mostró un gran carácter al imponerse por 4-6, 6-4 y 6-3 tras 2 horas y 20 minutos de juego, superando a Ruud, un competidor que en su momento alcanzó el segundo lugar del ranking ATP y estuvo muy cerca de ser número uno.

Posteriormente, Medvedev también tuvo su momento, derrotando a Tommy Paul con un marcador de 6-3, 1-6 y 6-3 en un partido que duró 2 horas y 8 minutos. Con este triunfo, Medvedev se posiciona entre los cuatro mejores del torneo en China, donde ya se consagró campeón en 2019.

Además, este resultado permite al ruso estar a solo una victoria de superar en el ranking al italiano Flavio Cobolli, quien ocupa actualmente la quinta posición.

La actividad del Masters de Shanghái continuará este sábado con las semifinales. En el primer encuentro, el alemán Alexander Zverev (1°) se medirá ante el español Alejandro Davidovich Fokina (25°) a las 5:30 de la mañana, mientras que Jódar se enfrentará a Medvedev a las 8.

Lectura rápida

¿Quiénes avanzaron a semifinales?
El ruso Daniil Medvedev y el español Rafael Jódar lograron su pase a las semifinales del Masters de Shanghái.

¿Cuáles fueron los resultados de los partidos?
Jódar venció a Ruud 4-6, 6-4 y 6-3, y Medvedev derrotó a Paul 6-3, 1-6 y 6-3.

¿Qué importancia tiene este torneo para Jódar?
Jódar es la revelación de la temporada y busca entrar al top 10 del ranking y clasificar a las ATP Finals.

¿Cuándo se jugarán las semifinales?
Las semifinales se disputarán el sábado, con el partido de Jódar y Medvedev programado para las 8 de la mañana.

¿Qué significa esta victoria para Medvedev?
Con esta victoria, Medvedev se acerca a superar en el ranking a Flavio Cobolli, quien es quinto en la clasificación mundial.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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