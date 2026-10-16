Seis detenidos tras un robo de $37,9 millones en San Isidro

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- Seis personas, cinco mayores de edad y un menor, fueron detenidas en el partido bonaerense de San Isidro tras el robo de un bolso con $37,9 millones a un hombre de 40 años en pleno centro del distrito.

Según la reconstrucción del hecho, varios hombres abordaron a la víctima el lunes al mediodía, simularon estar armados y le sustrajeron el bolso. Luego escaparon en dos motos, hasta que una de ellas chocó contra un auto en la esquina de Alem y Rivadavia.

Los ocupantes de esa moto abandonaron el rodado y subieron a un Volkswagen Up! que los esperaba. De la segunda moto también bajaron dos de sus tres ocupantes, que se sumaron al auto, mientras que el restante continuó la fuga.

Las primeras alertas llegaron desde la calle. Un vecino informó a través de Ojos en Alerta que un hombre había intentado abrir un vehículo y, casi al mismo tiempo, una vecina avisó a un oficial a pie de la Patrulla Municipal sobre el robo.

En paralelo, otro agente encontró la moto azul abandonada en Alem y Rivadavia, un dato que permitió reconstruir el recorrido de los sospechosos. Con esa información, operadores del Centro de Operaciones Municipal siguieron el desplazamiento del Volkswagen Up! mediante las cámaras de videovigilancia.

El vehículo fue detectado en Márquez e Isabel la Católica, donde se organizó un operativo cerrojo. Finalmente, el auto fue interceptado en Rolón y Monroe, con cinco hombres y una mujer en su interior.

Ante la presencia de un testigo, los agentes encontraron el bolso con los $37,9 millones. El dinero fue recuperado y luego restituido a la víctima.

Los seis detenidos fueron trasladados a la Comisaría Primera de San Isidro. En una primera instancia intervino la Fiscalía de Drogas Ilícitas local, a cargo del fiscal Esteban Álvarez, que se encontraba de turno.

Este martes, el fiscal Orduna y la fiscal Zyseskind indagaron a los cinco mayores de edad en el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda. Luego, la Justicia convirtió sus aprehensiones en detenciones. El menor también permanece privado de su libertad.