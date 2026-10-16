Ramón Díaz desmiente contactos con River y anhela un regreso al club en el futuro

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- El entrenador Ramón Díaz se pronunció sobre los rumores que lo vinculan como el principal candidato para asumir como director técnico de River en 2027, aclarando que aún no ha habido contactos formales con la dirigencia del club.

El exfutbolista aseguró: "Nadie habló conmigo ni con Emiliano", desestimando las versiones que indicaban un acuerdo verbal previo para reemplazar al actual interino Leonardo Ponzio.

A pesar de no haber mantenido conversaciones oficiales, el ídolo de la institución dejó claro su deseo de regresar al club para cumplir su cuarta etapa como técnico.

En una charla con el periodista Hernán Castillo en el programa "Y ya lo ve, y ya lo ve", transmitido por Love ST, reveló: "Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé". Esta declaración resalta su compromiso y anhelo por volver a dirigir al equipo.

La situación actual del Millonario es compleja, tras un empate 1 a 1 ante Sarmiento, que los dejó en el octavo puesto de la tabla anual y fuera de los lugares de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

Inicialmente, la directiva encabezada por Stefano Di Carlo planeaba tomar una decisión definitiva hacia el final del año, pero la urgencia por mejorar el rendimiento del equipo podría acelerar este proceso.

Por ahora, tanto Díaz como la dirigencia han desmentido una asunción inmediata, pero el rendimiento del equipo en su próximo encuentro contra Belgrano en Córdoba será crucial para determinar el futuro del club.