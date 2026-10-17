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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 17 de octubre

Este sábado 17 de octubre, Córdoba presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 10° y 17°. La humedad será alta y se espera cielo nublado durante gran parte del día.

17/10/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 17 de octubre

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El clima en Córdoba para este sábado 17 de octubre se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 93%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la mañana. El viento sopla a 1 m/s desde el suroeste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros.

Durante el día, se espera que la temperatura mínima sea de 10° y la máxima alcance los 17°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga baja. No se prevén lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

En cuanto al pronóstico extendido, el domingo 18 de octubre se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 19, la mínima será de 14° y la máxima de 16°, con cielo nublado. El martes 20 se espera un leve ascenso en las temperaturas, con mínima de 14° y máxima de 21°, manteniendo el cielo nublado. Finalmente, el miércoles 21 se prevé una mínima de 14° y una máxima de 27°, con cielo despejado.

En resumen, este sábado 17 de octubre en Córdoba se presentará un clima fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad que puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

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