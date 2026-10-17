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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este sábado 17 de octubre

Este sábado 17 de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 8° y 15°. Se espera una jornada fresca y sin lluvias.

17/10/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el sábado 17 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de cielo despejado, con una temperatura actual de 10°. La sensación térmica es de 10°, con una humedad del 73%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se encuentra en 1022 hPa.

El clima hoy sábado 17 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima de 15°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación de frescura durante la mañana y la tarde. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 18 de octubre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 15°, con cielo despejado. El lunes 19 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 15°, con algunas nubes. El martes 20 de octubre, se espera un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 12° y 17°. Finalmente, el miércoles 21 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 19°, con cielo despejado.

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