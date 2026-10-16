Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 16 de octubre.
El sorteo número 13060 de la quiniela turista se realizó el viernes 16 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 3502, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Niño)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13060 de la quiniela turista se llevó a cabo el viernes 16 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 3502, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niño).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3502
2° 6570
3° 6258
4° 6315
5° 3262
6° 0582
7° 9056
8° 4273
9° 4365
10° 6188
11° 0811
12° 6613
13° 0438
14° 1645
15° 8382
16° 6194
17° 0320
18° 2071
19° 7044
20° 6805
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13060 de la quiniela turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 16 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 3502.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Niño)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.