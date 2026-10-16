Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 16 de octubre.

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El sorteo número 13060 de la quiniela turista se llevó a cabo el viernes 16 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 3502, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niño).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3502

2° 6570

3° 6258

4° 6315

5° 3262

6° 0582

7° 9056

8° 4273

9° 4365

10° 6188

11° 0811

12° 6613

13° 0438

14° 1645

15° 8382

16° 6194

17° 0320

18° 2071

19° 7044

20° 6805