Fujimori advierte sobre un dramático fenómeno de El Niño en Perú y urge a evacuar zonas de riesgo

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha alertado que el fenómeno climático El Niño será "realmente dramático" para el país, instando a la población que reside en áreas de riesgo a evacuar de inmediato.

Este fenómeno incrementa las temperaturas de la superficie del océano Pacífico, alterando los patrones de viento y precipitación a nivel global. Según expertos de la ONU, se anticipa que este podría ser el evento más intenso jamás documentado, como informa el sitio RFI y Noticias Argentinas.

En su reciente declaración, Fujimori, quien asumió la presidencia a fines de julio, describió a este fenómeno como un "meganiño" y afirmó que su intensidad ya supera a los eventos de 1982 y 1998. "Va a ser realmente dramático para nuestro país", enfatizó Fujimori en una conferencia de prensa junto a algunos de sus ministros. "A las familias que viven en las zonas vulnerables, en las quebradas o en las zonas de mayor riesgo: por favor, salgan de ahí en este momento", añadió.

La mandataria anunció que el gobierno ha comenzado a instalar geomallas en una quebrada peligrosa en una zona alta de Lima, con el objetivo de retener hasta 300 toneladas de piedras y escombros en caso de un deslizamiento. Además, se planea realizar acciones similares en otras áreas.

Se han dispuesto hospitales de campaña en las regiones costeras del norte de Perú, donde el fenómeno tendrá un impacto más severo, según mencionó Fujimori. Asimismo, el gobierno tiene la intención de aumentar un fondo de contingencias de 232 millones de dólares a 2.900 millones para afrontar la emergencia, entre otras iniciativas.

La presidenta destacó la importancia de priorizar la vida humana sobre la infraestructura: "La infraestructura podrá caerse y eso se va a reparar (...), pero lo que tenemos que cuidar y priorizar son las vidas humanas".

En respuesta a la situación, Perú ha declarado el estado de emergencia en aproximadamente 800 municipios, en su mayoría costeros, debido a la inminente amenaza de intensas lluvias asociadas a El Niño.

En el año 2023, este fenómeno ya había causado inundaciones y deslizamientos que resultaron en la muerte de 99 personas. "Estamos tarde frente a la llegada inminente de este (...) 'meganiño', que nunca antes en la historia ha llegado (...) tan fuerte como el que vamos a enfrentar", expresó Fujimori en declaraciones previas a la prensa.

Más de 9,3 millones de peruanos están en riesgo muy alto de inundaciones y deslizamientos relacionados con El Niño, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).