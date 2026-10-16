Estudiantes franceses y chalecos amarillos se movilizan en una jornada de protestas

FOTO: Un funcionario expresó el temor de que la protesta degenere en "violencia urbana".

Estudiantes secundarios de Francia se preparan para salir a las calles este sábado, sumándose a la protesta de los conocidos como chalecos amarillos, según un medio de comunicación parisino. Esta nueva jornada de movilización estudiantil tiene lugar justo antes de dos semanas de vacaciones escolares, en medio de bloqueos que continúan afectando a diversas instituciones educativas.

Una estudiante, en diálogo con RFI, expresó: "Tengo la impresión de que va a ser una especie de culminación. Se nos unirán los trabajadores, los chalecos amarillos que también se volverán a movilizar; además, tenemos la esperanza de que se produzca la convergencia de todas las luchas".

Las múltiples demandas de esta jornada, que incluye a los chalecos amarillos, agricultores y conductores de vehículos de transporte privado, se alinean con las inquietudes de los jóvenes. La líder de la CGT, Sophie Binet, refutó cualquier idea de un posible "desgaste" del movimiento estudiantil señalado por el Gobierno.

Entre las principales preocupaciones de los estudiantes se encuentran las condiciones de las instalaciones escolares, el sistema de inscripción universitaria conocido como Parcoursup, así como la falta de reemplazo de profesores y horarios adecuados.

El primer ministro Sébastien Lecornu deberá anunciar de forma "urgente" el fin del sistema Parcoursup y realizar cambios significativos en el proyecto de presupuesto, con el fin de priorizar la educación y su financiación.

El ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, mantuvo el jueves su tercera reunión con representantes de los estudiantes secundarios desde que comenzó el movimiento. Al salir, comentó que "se ha avanzado bastante en la escucha de las reivindicaciones".

Geffray también indicó que las modificaciones en Parcoursup que se aplicarán a finales de octubre beneficiarán a los alumnos que están en su último año de secundaria. Sin embargo, Marius Mesnil, de la Unión Sindical de Estudiantes de Secundaria, ofreció una versión diferente: "Nos retiramos de la reunión porque no nos escuchaban; nos han anunciado una nueva reunión el lunes a la que no asistiremos".

Nathanaël Combary, presidente de Renouveau lycéen y activista del partido Renaissance, advirtió: "La movilización no se detendrá si no logramos una asamblea general para la reforma de Parcoursup y un plan nacional de infraestructura escolar 'ni heladera ni horno' (en referencia a las temperaturas en las aulas)".

El movimiento, que comenzó el 17 de septiembre en un centro educativo de los suburbios de París, se ha extendido a lo largo del país, recibiendo apoyo de diversas organizaciones estudiantiles y sindicales. Hasta el momento, la única respuesta concreta del Gobierno ha sido un plan de emergencia para cubrir a los profesores ausentes, que ha incluido la asignación de 2.000 suplentes, de los 3.000 prometidos, según el Ministerio de Educación Nacional.

Geffray afirmó que "de estas 3.000 personas, casi dos tercios ya han sido asignadas". Además, reveló que desde el inicio de las movilizaciones, 165 miembros del personal educativo han resultado heridos.

El ministro del Interior, Sébastien Lecornu, calificó el movimiento como "un movimiento de violencia urbana", lo que consideró un insulto para los estudiantes de secundaria. El uso de granadas aturdidoras podrá ser permitido en caso de "violencia urbana extremadamente grave" durante la jornada de protesta del sábado, advirtió el ministro del Interior, Laurent Núñez.

Las autoridades estiman que entre 70.000 y 140.000 personas se manifestarán en aproximadamente 250 concentraciones en todo el país.