La ONU en crisis: se frustra por sexta vez la elección del nuevo secretario general

Buenos Aires, 16 octubre (NA)- En su sexta votación secreta, el Consejo de Seguridad no logró elegir al próximo secretario general de las Naciones Unidas, lo que pone de manifiesto la parálisis geopolítica entre Estados Unidos y China.

Durante el escrutinio, los candidatos más votados fueron Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi, quienes sufrieron vetos por parte de los miembros permanentes del Consejo, lo que cerró sus posibilidades en esta ronda.

Los resultados de la sesión revelaron una fuerte polarización: Grynspan obtuvo 9 votos a favor, 5 en contra y 2 vetos; Rodrigues-Birkett alcanzó 8 a favor, 6 en contra y 2 vetos; y Grossi logró 8 a favor, 6 en contra y 2 vetos.

Por primera vez, la votación permitió identificar claramente el origen de los apoyos y rechazos gracias a un cambio en el mecanismo: los miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— votaron con boletas rojas, mientras que los diez miembros no permanentes utilizaron boletas blancas. Este desglose permitió conocer que tanto Grynspan como Rodrigues-Birkett contaron con tres respaldos de miembros permanentes, mientras que Grossi tuvo dos. Sin embargo, el veto de cualquier miembro permanente bloquea automáticamente al candidato en esa ronda, aunque pueden volver a presentarse en futuras votaciones.

Las constantes votaciones fallidas reflejan la falta de un consenso geopolítico global entre Donald Trump y Xi Jinping. La Casa Blanca apoya fuertemente a Grossi, mientras que China y Rusia prefieren a una mujer en el cargo, en línea con los reclamos del Sur Global.

Los países del bloque BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— señalaron en su última cumbre en India que nunca una mujer ha ocupado el máximo cargo de la ONU, y que la representación de América Latina, el Caribe y África ha sido muy limitada.

En este contexto diplomático, los equilibrios regionales son cruciales. Los votos de China y Rusia están alineados con Grynspan, cuyo programa multilateral es bien visto en Pekín y Moscú. Por su parte, Estados Unidos sigue una estrategia coordinada con Francia y Reino Unido, aunque el conflicto por las Islas Malvinas se convierte en un obstáculo para la candidatura de Grossi, que cuenta con el respaldo de Argentina.

El Reino Unido se niega a reconocer los derechos soberanos argentinos sobre las islas y podría vetar a Grossi, lo que podría llevar a que su postulación se cierre definitivamente, pese a la presión de Washington.

La candidatura de Carolyn Rodrigues-Birkett sigue siendo respaldada por China y Rusia, aunque su pasado como canciller de Guyana, donde elogió a Fidel Castro, garantiza su veto por parte de la administración estadounidense.

Ante este panorama de bloqueos, los tres principales candidatos no tienen margen para superar los vetos. La resolución del conflicto depende ahora de Estados Unidos y China, que se encuentran en una competencia global por el poder, que incluye aspectos como la carrera tecnológica y el control de recursos críticos.

Un acuerdo de alto nivel entre Trump y Xi sería necesario para avanzar en un proceso de selección que actualmente se mantiene incierto, con solo 76 días restantes para el final del mandato de António Guterres al frente de la ONU.