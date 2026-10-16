Rafael Grossi se mantiene segundo en la carrera por la secretaría general de la ONU

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) - El argentino Rafael Grossi se encuentra en segundo lugar en la sexta votación informal del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque ha enfrentado dos vetos. Esta votación busca elegir al próximo secretario general que sucederá al portugués António Guterres, cuyo mandato termina el 31 de diciembre, según informan medios internacionales.

De acuerdo con filtraciones sobre la votación secreta realizada esta tarde en la sede de la ONU en Nueva York, la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, obtuvo el primer lugar por un margen estrecho, logrando nueve apoyos y cinco rechazos. Rafael Grossi y la excanciller de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, se situaron en el segundo puesto, cada uno con ocho respaldos y seis votos en contra, además de un "no opinión" en cada caso.

Grossi ha mejorado su desempeño respecto a la votación anterior, donde recibió seis apoyos y siete rechazos, además de dos "no opinión". Su candidatura sigue generando expectativas para suceder a Guterres. Dos de los apoyos que recibió provienen de miembros con derecho a veto del Consejo de Seguridad, que incluye a Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña.

En cuanto a los rechazos, los tres principales candidatos recibieron dos vetos cada uno por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Así, la carrera por liderar la ONU permanece estancada y con un desenlace incierto, con la posibilidad de que surjan nuevos candidatos en el futuro cercano.

Para que un candidato avance hacia la Secretaría General, necesita al menos nueve votos favorables de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad y no debe recibir el veto de los miembros permanentes.

Los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad son Bahréin, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, República Democrática del Congo y Somalia.

Una vez que el Consejo de Seguridad logre un consenso sobre un candidato, deberá recomendarlo a la Asamblea General, que es la encargada de formalizar la designación del nuevo secretario general.