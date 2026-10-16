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Guardia Costera de EE. UU. rescata a 16 personas tras naufragio en Baja California

El siniestro se produjo en Baja California y once personas todavía están desaparecidas.

16/10/2026 | 21:13Redacción Cadena 3

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La Guardia Costera todavía busca a once desaparecidos.

FOTO: La Guardia Costera todavía busca a once desaparecidos.

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Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- Dieciséis personas fueron rescatadas hoy y continúa la búsqueda de otras once, luego de que en una llamada de auxilio se informó que una embarcación se estaba hundiendo a alrededor de 225 kilómetros al oeste de Ensenada, una ciudad costera del estado mexicano de Baja California, indicó la Guardia Costera de Estados Unidos.

Vigías de guardia del Sector San Diego de la Guardia Costera recibieron la llamada de auxilio, indicó la Guardia Costera en una declaración.

La organización desplegó equipos desde sus estaciones aéreas en Ventura y Sacramento, así como el Cutter Active de la Guardia Costera para rastrear la zona. El USS Kingsville y un helicóptero de las Fuerzas Navales de Estados Unidos también ayudaron en la operación. Los equipos de búsqueda encontraron restos de la embarcación, se indicó en la declaración.

Los 16 sobrevivientes fueron trasladados al Sector San Diego de la Guardia Costera en donde personal médico de emergencia los trasladó a hospitales locales para su evaluación. La Guardia Costera dijo que dos de los rescatados son nacionales mexicanos.

Por su parte, el capitán Robert Tucker, comandante del Sector San Diego de la Guardia Costera, dijo en la declaración que la embarcación llevaba a un gran número de personas a bordo y navegaba por una ruta normalmente utilizada en operaciones ilegales de contrabando marítimo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un naufragio en Baja California dejó 16 rescatados y 11 desaparecidos.

¿Quién llevó a cabo el rescate?
La Guardia Costera de Estados Unidos realizó el operativo de rescate.

¿Cuándo se produjo el naufragio?
El siniestro se reportó el 16 de octubre de 2026.

¿Dónde ocurrió el incidente?
El naufragio tuvo lugar a 225 km al oeste de Ensenada, México.

¿Cómo se llevó a cabo la búsqueda?
Se desplegaron equipos aéreos y navales para rastrear la zona del naufragio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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