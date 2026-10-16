Waymo inicia pruebas de sus robotaxis en Toronto, Canadá, marcando un hito en su expansión

Waymo, la división de vehículos autónomos de Alphabet, anunció que comenzará a probar sus robotaxis en las calles de Toronto, Canadá. Esta expansión se produce después de recibir la aprobación para participar en el programa piloto de vehículos automatizados de Ontario.

Sin embargo, la compañía no lanzará un servicio de robotaxis de inmediato. Según su estrategia habitual, Waymo procederá gradualmente desde la creación de mapas manuales hasta las pruebas y, eventualmente, la operación de un servicio comercial. En un comunicado publicado el viernes, Waymo indicó que sus vehículos autónomos serán conducidos manualmente en Toronto para crear mapas de alta definición de las redes viales locales.

Una vez completada esta fase, la compañía comenzará a probar sus vehículos autónomos en vías públicas con un operador de seguridad a bordo. Eventualmente, estos operadores serán retirados del asiento del conductor, y la compañía invitará al público a utilizar sus robotaxis.

La expansión de Waymo en Canadá forma parte de un agresivo plan de expansión que ha cobrado impulso en los últimos años. Hace solo dos años, la compañía operaba en tres mercados comerciales y sus robotaxis no podían circular por las autopistas. Su estrategia de expansión comenzó en marzo de 2025 con un despliegue en Austin, seguido de otro en Atlanta. Actualmente, Waymo ofrece servicios de robotaxis en 15 ciudades de EE. UU. y está realizando pruebas en Londres y Tokio.

El co-CEO de Waymo, Tekedra Mawakana, destacó que la entrada en el mercado canadiense representa un hito importante en su trayectoria global. Además, Toronto es la ciudad más al norte y posiblemente la más fría en la que Waymo intentará operar, lo que permitirá poner a prueba su tecnología de vehículos autónomos y su capacidad operativa en condiciones climáticas desafiantes.

Como parte de su estrategia de expansión acelerada, Waymo ha comenzado a asociarse con empresas de terceros para gestionar su flota en cada ciudad. En Toronto, la compañía se ha asociado con Element Fleet Management, y se espera que genere cientos de empleos en áreas como mantenimiento de flotas, conducción de validación, atención al cliente y operaciones.