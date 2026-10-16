La Justicia ordenó investigar transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia

El juez federal Ariel Lijo dispuso nuevas medidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Entre ellas, ordenó indagar el origen de transferencias recibidas desde la FIFA y el Sindicato de Choferes de Camiones, y levantó los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de su exesposa, Paola Moyano.

La resolución se dictó tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita. El magistrado libró un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe el motivo de tres pagos realizados a cuentas de Tapia entre 2018 y 2020, por un total de US$189.577. También solicitó detalles de cualquier honorario, dieta o viático abonado al dirigente desde 2016.

Respecto del Sindicato de Camioneros, la Justicia investigará 37 acreditaciones por $1.494.678 realizadas entre 2016 y 2019 en una cuenta sueldo de Tapia. Se pidió el legajo del dirigente, sus funciones, recibos de haberes y la explicación del concepto de esos depósitos.

Medidas sobre el patrimonio de Tapia y su exesposa

Lijo también requirió a la AFA información sobre tarjetas corporativas a nombre de Tapia, cinco transferencias por $1.476.000 entre 2020 y 2023, y los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber percibido de la entidad.

Sobre Paola Moyano, el juez ordenó acceder a su información fiscal, patrimonial y financiera. Según los antecedentes de la causa, ella figura como firmante de dos cuentas de Tapia y cotitular de una caja de seguridad.

La investigación se originó en una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que planteó un presunto incremento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024. Tapia integra el directorio de CEAMSE desde 2014 y ocupa la presidencia desde 2024. Las medidas ordenadas buscan reconstruir su patrimonio y comparar la evolución de sus bienes con los ingresos declarados.