Habló la cantante vinculada con Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi

Josefina Lynch, la cantante señalada en medio de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, rompió el silencio y negó cualquier tipo de relación sentimental con el músico. A través de sus historias de Instagram, aclaró que su vínculo fue estrictamente profesional y desmintió los rumores que la involucraron en la ruptura.

“Ante los rumores que me circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con su separación”, escribió Lynch. Y agregó: “Mi vínculo con Emanuel fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando”.

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La artista de 27 años también rechazó de forma categórica la existencia de mensajes íntimos o románticos. “Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”, remarcó.

“Me da tristeza”

En una segunda publicación, Lynch expresó su malestar por haber quedado involucrada en la polémica. “Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil”, señaló.

Por último, pidió respeto y dejó en claro que no profundizará en el tema: “Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros”. También les deseó lo mejor a Ortega, Prandi y a quienes difundieron las versiones.

Quién es Josefina Lynch

Josefina Lynch combina la carrera de modelo internacional, cantante y actriz. Además, cursó Abogacía en la Universidad Católica Argentina. Fue descubierta a los 10 años por el representante Roberto Piñeiro y desde entonces trabajó en campañas y desfiles en el país y en el exterior. También obtuvo el puntaje más alto del país en el examen A-Level de Arte y Diseño de Cambridge en 2015.

En el plano sentimental, hace unos años mantuvo una relación con Joaquín Levinton, líder de Turf.

Su nombre había surgido a partir de los dichos de la panelista Karina Iavícoli en LAM, quien la señaló como el supuesto detonante de la separación al mencionar encuentros en el estudio de grabación de Ortega y mensajes que habría encontrado Prandi. Lynch desmintió por completo esa versión.

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