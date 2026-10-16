Falleció Fernando Confessore, reconocido meteorólogo de TN, a los 58 años

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- El meteorólogo Fernando Confessore, quien se desempeñaba como periodista en TN y era conocido por informar sobre el clima durante las tardes, falleció en la madrugada de este viernes a causa de una descompensación repentina en su hogar, situado en el barrio porteño de Versalles.

Según los datos proporcionados por la Policía, el incidente ocurrió alrededor de las 02:00 en su residencia en la calle La Huella. Las autoridades llegaron al lugar tras recibir un aviso de su esposa, Paula Gabriela Franco, quien informó que el periodista se había desmayado de manera inesperada en la cocina.

Los efectivos policiales y el personal del SAME realizaron maniobras de RCP durante varios minutos, pero lamentablemente no lograron reanimarlo.

La triste noticia fue comunicada a los televidentes por Mario Massaccesi, quien dedicó un momento al aire para rendir homenaje a su colega, describiéndolo como un buen esposo y un gran padre. "Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue 'el del tiempo', que ingresó al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas", expresó el conductor.