Masiva marcha universitaria en Buenos Aires: "En democracia, la ley se cumple"

FOTO: Una multitud se reunió en Buenos Aires en la quinta marcha universitaria. (Foto: NA)

La quinta Marcha Federal Universitaria concluyó este jueves con fuertes críticas al Gobierno nacional y un reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. En el acto central frente al Congreso, estudiantes, docentes y trabajadores no docentes denunciaron que el Ejecutivo incumple la norma pese a que la Justicia declaró su constitucionalidad y ordenó su implementación.

El documento leído durante las movilizaciones en distintos puntos del país advirtió que la situación pone en riesgo la democracia y el sistema republicano. Además, alertó sobre las dificultades que podrían enfrentar las universidades para sostener sus actividades durante el próximo año.

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Un documento con críticas al presupuesto y reclamos para 2027

El texto cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo, al que calificó como el de menor inversión educativa de la historia, con menos del 1% del Producto Bruto Interno (PBI) destinado al área.

También apuntó contra el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024, un monto que consideró insuficiente para cubrir gastos básicos de transporte y materiales de estudio. A su vez, denunció la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el virtual freno a las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional (EVC-CIN).

Entre los principales pedidos, la comunidad universitaria reclamó que el Presupuesto 2027 contemple un incremento del 33,4% respecto del proyecto oficial, en línea con la propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). También exigió la derogación del DNU 70/2023.

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“La universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, concluyó el documento. Tras su lectura, los manifestantes comenzaron a desconcentrar la Plaza del Congreso.

El rector de la UBA acusó al Gobierno de destruir el país

El primero en tomar la palabra durante el acto central fue Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien cuestionó con dureza las políticas del Gobierno nacional en materia educativa y científica.

“Estamos ante un gobierno que está destruyendo el país, que va en contra del conocimiento, del avance científico, de la formación de nuestros jóvenes”, sostuvo.

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Gelpi advirtió que el desfinanciamiento universitario conduce a “la decadencia de nuestra nación” y recordó que la Justicia respaldó la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó su cumplimiento inmediato.

“Hoy también marchamos en defensa de la democracia, porque en democracia, la ley se cumple”, afirmó.

Kicillof participó de la marcha y apuntó contra Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también participó de la movilización en defensa de la educación pública y reclamó la aplicación de la ley, ratificada cinco veces por el Poder Legislativo.

A través de sus redes sociales, sostuvo que la convocatoria masiva dejó en evidencia el rechazo al ajuste sobre las universidades, los docentes, los estudiantes y los investigadores.

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“Una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria deja en claro que aplicar la motosierra sobre la educación pública, los docentes, los estudiantes e investigadores es un gran error que compromete el presente y el futuro de la Argentina”, escribió.

Además, cuestionó que el Gobierno nacional avance con recortes mientras otros países protegen sus capacidades científicas y tecnológicas. “Milei, cumplí la ley”, reclamó al Presidente.

Las universidades advirtieron sobre el riesgo de sostener sus actividades

El documento final alertó que la falta de financiamiento compromete el funcionamiento de las casas de estudio de cara a 2027. Los organizadores vincularon esa preocupación con el incumplimiento de la ley y de las decisiones judiciales que ordenan su aplicación.

“El incumplimiento por parte del Gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”, señalaron.

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La movilización combinó así el reclamo presupuestario con una exigencia institucional: que el Ejecutivo cumpla la legislación vigente y garantice los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas.