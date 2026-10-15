La Justicia suspendió las multas al Gobierno por el financiamiento universitario
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una queja del Ministerio de Capital Humano y suspendió provisoriamente las sanciones contra el jefe de Gabinete.
15/10/2026 | 19:38Redacción Cadena 3
FOTO: La Justicia suspendió las multas al Gobierno por el financiamiento universitario.
La Justicia suspendió de manera provisoria las multas diarias que se habían impuesto al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la actualización de los salarios docentes y no docentes y la recomposición de las becas estudiantiles.
La decisión fue adoptada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que admitió una queja presentada por el Ministerio de Capital Humano contra la resolución del juez Martín Cormick.
El magistrado había dispuesto una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida cautelar que ordenó aplicar las actualizaciones previstas en la normativa.
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Por qué se suspendieron las multas
La sanción había sido dictada el miércoles, luego de dos advertencias previas al Gobierno. El 22 de septiembre, Cormick había fijado un plazo de cinco días para que se cumpliera de manera efectiva la ley, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas.
Sin embargo, las autoridades legales del Ministerio de Capital Humano presentaron una queja ante la Cámara y argumentaron que la medida cautelar ya se encontraba íntegramente cumplida.
El tribunal ordenó al juzgado de primera instancia adoptar las medidas necesarias para tramitar el recurso con efecto suspensivo. De esta manera, las multas quedaron suspendidas mientras se resuelve la apelación, aunque la Cámara no se pronunció sobre el fondo de la controversia.
La sanción había alcanzado inicialmente a Santilli, pero el juez Cormick había advertido que podía modificar tanto el monto de las multas como los funcionarios alcanzados por la obligación.
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Qué establece la cautelar por el financiamiento universitario
La medida judicial exige adecuar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025. Según el cálculo incorporado al expediente, esto implicaría un aumento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.
La Ley de Financiamiento Universitario también contempla la actualización mensual de los haberes según la inflación y la recomposición de las becas estudiantiles. El juez consideró acreditado que esas obligaciones no habían sido cumplidas.
Por su parte, el Estado nacional sostuvo que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 representaron una mejora acumulada del 226,80% en los salarios universitarios. Según su interpretación, ese porcentaje superaba el 226,40% que correspondía al período analizado, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. El cálculo oficial incluyó un aumento del 21,33% dispuesto en junio de 2026.
La ley sigue en discusión judicial
La suspensión de las multas no deja sin efecto la medida cautelar que ordena actualizar los salarios y las becas. Esa obligación continúa vigente mientras la Cámara analiza el expediente principal, en el que se discute la validez del decreto 759/2025, que condicionó la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión judicial se conoció el mismo día de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada en distintos puntos del país para reclamar la aplicación de la norma y mayores recursos para las universidades públicas.
Lectura rápida
¿Qué se suspendió provisionalmente? La Justicia suspendió las multas diarias impuestas al Gobierno nacional por incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
¿Quién tomó la decisión? La decisión fue adoptada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
¿Cuándo se dictaron las multas? Las multas fueron dictadas el miércoles tras dos advertencias al Gobierno.
¿Dónde se realizó la marcha relacionada? Se realizó la quinta Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país.
¿Por qué se suspendieron las multas? Se suspendieron porque el Ministerio de Capital Humano argumentó que la medida cautelar ya se había cumplido.