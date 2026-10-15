Graves incidentes en el Congreso entre manifestantes y la Policía: 31 detenidos

La zona del Congreso de la Nación fue escenario de graves incidentes este jueves, luego de que fracasara la sesión en la Cámara de Diputados convocada para tratar, entre otros temas, la derogación del DNU 70/2023. En paralelo a la quinta Marcha Federal Universitaria, grupos de manifestantes atacaron el vallado que rodeaba el Parlamento y se enfrentaron con efectivos de las fuerzas federales.

El periodista de Cadena 3 Mauricio Conti, presente en el lugar, describió que se trataba de un grupo de alrededor de 30 personas que llegó con mochilas y, frente al Congreso, sacó martillos, piedras, gomeras y bulones para atacar las vallas.

De acuerdo con su relato, los enfrentamientos se produjeron en el sector donde se encontraban efectivos de la Policía de la Ciudad, la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval. Conti indicó que vio a dos gendarmes que debieron ser hospitalizados.

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?? Infiltrados en el Congreso durante la Marcha Universitaria: encapuchados golpearon a un camarógrafo de C5N ?? #C5N ?? Mirá el vivo: https://t.co/nf4ZfJsMc2 https://t.co/T87btsJlMu — C5N (@C5N) October 15, 2026

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Según las imágenes difundidas durante la jornada, las fuerzas de seguridad también utilizaron gases lacrimógenos. Tras dispersar a los manifestantes que se encontraban frente a las vallas, el camión hidrante retrocedió.

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Tres escenarios distintos frente al Congreso

Conti remarcó que los incidentes se desarrollaron a unos 50 o 70 metros del escenario principal de la marcha y que no involucraron al conjunto de los manifestantes que participaban del acto en defensa de la educación pública.

“Son tres escenarios: dentro del Congreso no hay sesión, en la Plaza del Congreso se realiza el acto central y en la puerta del Congreso siguen los disturbios”, resumió el cronista durante su cobertura.

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Mientras los enfrentamientos continuaban en las inmediaciones de las escalinatas del Palacio Legislativo, el acto central avanzaba en la plaza. Desde el escenario se entonó el Himno Nacional y se escucharon consignas como “Viva la República, viva la Universidad, las Malvinas son argentinas”.

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"Marcha Federal Universitaria": Por la movilización para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento https://t.co/jQAPUObSwI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 15, 2026

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Piedras, destrozos y despliegue policial

Los encapuchados utilizaron martillos para golpear y romper bancos y partes del cordón de la vereda, de donde extrajeron piedras para arrojar contra el vallado. El periodista señaló que un tramo de las avenidas Entre Ríos y Callao quedó cubierto de escombros y piedras.

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Un grupo de personas encapuchadas destruyó a mazazos un banco de la Plaza del Congreso, en medio de la represión. https://t.co/ASi4qayayS https://t.co/szJs5pc3d0 — Corta (@somoscorta) October 15, 2026

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Ante la persistencia de los disturbios, efectivos motorizados se preparaban para intervenir y restablecer el orden en la zona. La Gendarmería mantenía el vallado de seguridad, mientras los camiones hidrantes eran utilizados para dispersar a quienes protagonizaban los enfrentamientos.

El reclamo por el financiamiento universitario

La movilización tuvo como principal objetivo exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada en cinco oportunidades por el Congreso, que establece actualizaciones para los salarios, las becas y los fondos destinados a la educación superior según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

Los sindicatos volvieron a denunciar el deterioro de los ingresos del personal universitario y cuestionaron la falta de implementación de la norma por parte del Gobierno nacional.

La marcha también coincidió con el intento de la oposición de avanzar en Diputados con la derogación del DNU 70/2023, el decreto de desregulación impulsado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión.

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