La IA generativa, la "oportunidad histórica" de las pymes argentinas para dar el salto digital

FOTO: El director general de Santex, Walter Abrigo, en diálogo con Chema Forte en Rafaela.

En el marco del programa "Amamos Argentina" de Cadena 3, Walter Abrigo, socio y director general de la tecnológica Santex, afirmó este jueves que las pequeñas y medianas empresas del país se encuentran frente a una ventana de oportunidad inédita gracias a la Inteligencia Artificial (IA) generativa.

Durante la entrevista, realizada en la Muestra Industrial Argentina 2026 en Rafaela, el ejecutivo sostuvo que la irrupción de esta tecnología permite acelerar los procesos de transformación digital en las organizaciones, democratizando el acceso a herramientas avanzadas que antes requerían el respaldo exclusivo de grandes compañías tecnológicas.

Según explicó Abrigo, la principal ventaja para las pymes radica en la posibilidad de probar e implementar sistemas de captación de datos y optimización de procesos de forma rápida y, en muchos casos, económica o gratuita.

El referente tecnológico remarcó que la habilidad de los argentinos para resolver problemas en contextos complejos representa un diferencial inmejorable al combinarse con la IA generativa, lo que permite a los industriales del interior descubrir y generar soluciones para aumentar su competitividad.

Al profundizar en la aplicación práctica, el director de Santex instó a superar el uso del chat convencional y dar el paso hacia la integración operativa en los procesos de trabajo diarios.

Explicó que no hace falta ser un ingeniero en software para transformar un proceso productivo, ya que existen cientos de modelos y aplicaciones específicas que cualquier emprendedor o trabajador —desde un periodista hasta un carpintero o fabricante— puede incorporar progresivamente para hacer más eficiente su labor.

Respecto del impacto laboral y las discusiones éticas de la automatización, Abrigo rechazó la visión reduccionista de utilizar la IA únicamente para reducir personal. Sostuvo que esta herramienta tiene el poder de potenciar las capacidades humanas y liberar el talento de personas creativas.

Aunque a nivel global se estima la pérdida de unos 70 millones de empleos, destacó que aparecerán 130 millones de puestos nuevos, lo que exige un proceso de reconversión laboral (reskilling) y un abordaje ético comprometido, como el que promueven a través de la iniciativa "La Liga del Bien".

Finalmente, el especialista enfatizó que esta transformación es completamente viable en Argentina y puede liderarse desde el interior del país.

Pese a las dificultades económicas coyunturales, afirmó que con una conexión a internet y el deseo de aprender, las personas pueden capacitarse de forma autónoma para aplicar tecnología en sus propios proyectos, demostrando el enorme potencial del país para innovar y generar impacto positivo cuando se le brinda herramientas al talento local.

Entrevista de “Amamos Argentina”.