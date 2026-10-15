Myriam Bregman, tras la sesión fallida: "Vamos a exponer a tibios, traidores y acuerdistas"
La diputada del Frente de Izquierda cuestionó la caída de la sesión en la que la oposición buscaba derogar el DNU 70/2023. Acusó a sectores políticos de negociar beneficios propios y llamó a impulsar movilizaciones y una huelga general.
15/10/2026 | 18:08Redacción Cadena 3
FOTO: Myriam Bregman en el Congreso. Foto: NA/archivo.
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Audio. Myriam Bregman, tras la sesión fallida: "Vamos a exponer a tibios, traidores y acuerdistas"
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Myriam Bregman cuestionó con dureza a los diputados que no dieron quórum para tratar la derogación del DNU 70/2023, durante su intervención en el Congreso de la Nación. La legisladora del Frente de Izquierda calificó la ausencia de representantes como una “vergüenza” y una “inmoralidad”, y acusó a algunos sectores de priorizar sus intereses personales.
“Tener esta media sala vacía es una vergüenza, pero también me atrevo a decir que es una inmoralidad”, sostuvo. Además, advirtió que la oposición no esperaba que fuera sencillo avanzar contra una de las principales medidas del gobierno de Javier Milei.
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Cuando un gobierno se impone a fuerza de DNU y represión, es claramente AUTORITARIO. La violencia es estatal y no hay por qué aceptarla, hay que defender el derecho a la protesta. https://t.co/Yj0TqYGlbI— Myriam Bregman (@myriambregman) October 15, 2026
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Bregman acusó a sectores políticos de negociar beneficios propios
La diputada aseguró que la caída de la sesión marca el comienzo de una etapa para exponer a quienes, según afirmó, negociaron por fuera del debate público.
“Queremos saber qué es lo que negociaron, no vamos a parar hasta saber qué negociaron”, expresó. Luego apuntó contra quienes justifican sus ausencias con supuestos reclamos para sus provincias: “Es mentira que piden cosas para sus provincias, negocian la propia, negocian su sillita, negocian su bolsillo”.
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Jornada de protesta. Incidentes en el Congreso: encapuchados arrojaron piedras y Gendarmería respondió con hidrantes
Un grupo de unas 30 personas llegó con mochilas, martillos, piedras y gomeras e intentó derribar las vallas frente al Congreso. Dos gendarmes debieron ser hospitalizados.
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Bregman también hizo referencia al caso de Cuéllar como ejemplo de situaciones que, a su entender, evidencian acuerdos políticos en beneficio propio. En ese marco, rechazó que el fracaso de la sesión deba interpretarse como el final de la disputa parlamentaria.
El llamado a movilizarse en defensa de la soberanía
Durante su discurso, la legisladora reivindicó la movilización popular como herramienta para frenar medidas que considera perjudiciales para los intereses nacionales. Como antecedente, mencionó la decisión de retirar del debate en el Senado disposiciones vinculadas con el manejo del fuego y la extranjerización de tierras.
Según planteó, esa decisión fue resultado de la presión social y de la participación de artistas, trabajadores de la cultura, referentes del deporte y de las universidades.
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La oposición reunió 121 diputados, ocho menos de los necesarios para abrir el debate y tratar la derogación del decreto de Javier Milei. Las ausencias de legisladores vinculados a gobernadores aliados fueron determinantes para que el oficialismo conservara el DNU.
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“Cuando los pueblos empiezan a sentir asco, como está pasando ahora, hay que decirle que hay que transformarlo en lucha. Cuando los pueblos empiezan a sentir bronca, hay que decir claramente que la tenemos que transformar en movilización”, afirmó.
Reivindicó las protestas internacionales y pidió una huelga general
Bregman también aludió a las movilizaciones estudiantiles y sociales en Europa como ejemplos de resistencia frente a las políticas de los gobiernos. Mencionó las protestas de estudiantes secundarios en Francia y las manifestaciones en España por el caso de una mujer de 87 años que murió en el contexto de un desalojo.
A partir de esas experiencias, planteó que la respuesta en Argentina debe incluir una medida de fuerza nacional. “Esa es la perspectiva que tenemos que imitar acá, la perspectiva de la huelga general, parar el país de punta a punta con enormes movilizaciones en todas las ciudades”, sostuvo.
La diputada cerró su intervención con críticas a los acuerdos políticos y aseguró que, a su entender, no alcanza con los discursos para convencer a quienes ya obtuvieron beneficios personales.
Informe de Mauricio Conti.
Lectura rápida
¿Quién cuestionó a los diputados por no dar quórum?
Myriam Bregman cuestionó a los diputados que no dieron quórum para tratar la derogación del DNU 70/2023.
¿Qué calificativos usó Bregman para describir la ausencia de representantes?
La legisladora del Frente de Izquierda la calificó como una “vergüenza” y una “inmoralidad”.
¿Qué pidió Bregman respecto a las negociaciones políticas?
Bregman pidió saber qué es lo que negociaron los diputados que estaban ausentes y aseguró que no pararán hasta obtener esa información.
¿Qué movilización reivindicó Bregman durante su discurso?
Reivindicó la movilización popular como herramienta para frenar medidas perjudiciales y mencionó la presión social como clave para decisiones en el Senado.
¿Qué tipo de medida de fuerza propuso Bregman para Argentina?
Propuso una huelga general y enormes movilizaciones en todas las ciudades como respuesta a las políticas actuales.