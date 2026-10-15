Myriam Bregman, tras la sesión fallida: "Vamos a exponer a tibios, traidores y acuerdistas"

Myriam Bregman cuestionó con dureza a los diputados que no dieron quórum para tratar la derogación del DNU 70/2023, durante su intervención en el Congreso de la Nación. La legisladora del Frente de Izquierda calificó la ausencia de representantes como una “vergüenza” y una “inmoralidad”, y acusó a algunos sectores de priorizar sus intereses personales.

“Tener esta media sala vacía es una vergüenza, pero también me atrevo a decir que es una inmoralidad”, sostuvo. Además, advirtió que la oposición no esperaba que fuera sencillo avanzar contra una de las principales medidas del gobierno de Javier Milei.

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Cuando un gobierno se impone a fuerza de DNU y represión, es claramente AUTORITARIO. La violencia es estatal y no hay por qué aceptarla, hay que defender el derecho a la protesta. https://t.co/Yj0TqYGlbI — Myriam Bregman (@myriambregman) October 15, 2026

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Bregman acusó a sectores políticos de negociar beneficios propios

La diputada aseguró que la caída de la sesión marca el comienzo de una etapa para exponer a quienes, según afirmó, negociaron por fuera del debate público.

“Queremos saber qué es lo que negociaron, no vamos a parar hasta saber qué negociaron”, expresó. Luego apuntó contra quienes justifican sus ausencias con supuestos reclamos para sus provincias: “Es mentira que piden cosas para sus provincias, negocian la propia, negocian su sillita, negocian su bolsillo”.

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Bregman también hizo referencia al caso de Cuéllar como ejemplo de situaciones que, a su entender, evidencian acuerdos políticos en beneficio propio. En ese marco, rechazó que el fracaso de la sesión deba interpretarse como el final de la disputa parlamentaria.

El llamado a movilizarse en defensa de la soberanía

Durante su discurso, la legisladora reivindicó la movilización popular como herramienta para frenar medidas que considera perjudiciales para los intereses nacionales. Como antecedente, mencionó la decisión de retirar del debate en el Senado disposiciones vinculadas con el manejo del fuego y la extranjerización de tierras.

Según planteó, esa decisión fue resultado de la presión social y de la participación de artistas, trabajadores de la cultura, referentes del deporte y de las universidades.

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“Cuando los pueblos empiezan a sentir asco, como está pasando ahora, hay que decirle que hay que transformarlo en lucha. Cuando los pueblos empiezan a sentir bronca, hay que decir claramente que la tenemos que transformar en movilización”, afirmó.

Reivindicó las protestas internacionales y pidió una huelga general

Bregman también aludió a las movilizaciones estudiantiles y sociales en Europa como ejemplos de resistencia frente a las políticas de los gobiernos. Mencionó las protestas de estudiantes secundarios en Francia y las manifestaciones en España por el caso de una mujer de 87 años que murió en el contexto de un desalojo.

A partir de esas experiencias, planteó que la respuesta en Argentina debe incluir una medida de fuerza nacional. “Esa es la perspectiva que tenemos que imitar acá, la perspectiva de la huelga general, parar el país de punta a punta con enormes movilizaciones en todas las ciudades”, sostuvo.

La diputada cerró su intervención con críticas a los acuerdos políticos y aseguró que, a su entender, no alcanza con los discursos para convencer a quienes ya obtuvieron beneficios personales.

Informe de Mauricio Conti.