Belgrano empata ante Independiente del Valle en su histórico debut en la Copa Libertadores femenina

FOTO: El femenino de Belgrano enfrenta a Independiente del Valle. (Prensa CAB)

Belgrano inicia este jueves un capítulo histórico para su fútbol femenino: debuta en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle, el equipo anfitrión, por la primera fecha del Grupo B.

El encuentro se disputa desde las 17 en Quito, con transmisión de TyC Sports Play y Pluto TV.

"Las Piratas" son las únicas representantes de Argentina en el torneo continental, un desafío que el plantel afronta con la ilusión de dejar su marca en la competencia.

En la previa del estreno, el club de barrio Alberdi difundió un video en el que las futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por “La Pomu” Sánchez palpitaron el acontecimiento. En las imágenes, las jugadoras se tapan un ojo y lanzan un grito que resume la expectativa del equipo: “¡Llegaron las Piratas!”.

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Con esa ilusión, Belgrano se prepara para su estreno internacional, en una participación que ya representa un hito para la historia de su fútbol femenino.

El partido comenzó con ambos equipos intentando hacerse cargo de la pelota y atacar a través de ella. Belgrano se centró en atacar por los extremos, especialmente el derecho con la presencia de Alaides Paz.

La primera chance clara se dio a los quince minutos a favor del equipo local. Tras un centro desde el costado derecho, la delantera Guerra definió por arriba desde el área chica.

"El Pirata" abrió el marcador a los 25 minutos de la primera parte con una gran definición de Alaides Paz que la picó ante la salida de la arquera rival tras recibir un gran pase desde la banda izquierda.

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¡GOOOOOL, ALA!??????? ? Alaides Paz abrió el marcador para Belgrano. ? 23' PT | ?? #BELGRANO 1-0 IDV ?? Mirá el partido por TyC Sports Play y Pluto TV #VamosLasPiratas ?? @libertadoresfem https://t.co/RNw3EipylU — Belgrano Femenino (@BelgranoFem) October 15, 2026

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El empate llegó unos minutos más tarde con un buen remate desde el punto penal de la delantera ecuatoriana Páez.

La segunda parte arrancó con un Belgrano un poco mejor que con una buena presión alta incomodaba a la defensa rival. A pesar de esto, la primera clara de la segunda mitad fue para las locales a los diez minutos de la segunda parte con un remate desde fuera del área. Agustina Sánchez atajó en dos tiempos y salvó a Belgrano.

A los 75 minutos, Belgrano lanzó una buena contra, pero Mayra Acevedo no logró llegar ante un buen cruce defensivo de la zaguera del conjunto ecuatoriano. La delantera de Belgrano había ingresado en la segunda parte.

En el quinto minuto de adición, la futbolista de Belgrano Nicole Amaya fue expulsada por doble amarilla tras una falta en el ingreso al área "Pirata". Amaya había ingresado en la segunda parte.

PARTIDO EN DESARROLLO