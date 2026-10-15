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Argentina enfrentará a Costa Rica en Córdoba: el antecedente de una jornada histórica para el Kempes

El partido correspondiente a la Copa América 2011 fue uno de los primeros jugados por la selección tras las remodelaciones en el estadio mundialista de Córdoba.

15/10/2026 | 17:37Redacción Cadena 3

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Argentina volverá a enfrentar a Costa Rica en el Kempes.

FOTO: Argentina volverá a enfrentar a Costa Rica en el Kempes.

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  1.

    Audio. Argentina enfrentará a Costa Rica en el Kempes: el antecedente que entusiasma.

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La selección argentina volverá a cruzarse con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba más de una década después de su último enfrentamiento en esa cancha. El precedente data del 11 de julio de 2011, por la fase de grupos de la Copa América, cuando el equipo dirigido por Sergio “Checho” Batista se impuso por 3 a 0 y se reconcilió con la hinchada.

Esa noche, Sergio “Kun” Agüero anotó un doblete (a los 45+1 y a los 52 minutos) y Ángel Di María cerró la cuenta a los 63. Lionel Messi, que venía de dos empates discretos en el inicio del torneo, tuvo una actuación influyente y participó en la construcción de los goles.

El triunfo le permitió a Argentina clasificar a cuartos de final como segunda del Grupo A. El partido se disputó en un contexto especial: fue el primer encuentro oficial de la Selección en el Kempes luego de la remodelación y ampliación del estadio, realizada de cara a la Copa América.

Di María festeja su gol en aquel partido.

El escenario, rebautizado en honor a Mario Alberto Kempes en 2010, recibió a unos 57.000 espectadores que respondieron con apoyo tras las críticas que había recibido el equipo en presentaciones anteriores, incluida la recordada recepción en Santa Fe.

Aquel 3-0 quedó en la memoria cordobesa no solo por el resultado, sino porque marcó un momento de acercamiento entre la Albiceleste y su público en la provincia.

Además, se confirma que la Selección volverá dos veces al Kempes en un mismo año, con el estadio a pleno y sin aforo reducido, cumpliendo con la expectativa de que no pasaran otros cuatro años sin partidos de la Albiceleste en Córdoba.

El estadio Mario Alberto Kempes en 2011.

Informe de Mauricio Coccolo.

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Lectura rápida

¿Qué partido se disputará en Córdoba? La selección argentina se enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Quién era el director técnico de Argentina en 2011? El equipo estaba dirigido por Sergio “Checho” Batista.

¿Cuándo fue el último partido de Argentina en el Kempes? El último partido fue el 11 de julio de 2011 durante la Copa América.

¿Dónde se jugará el partido? El partido se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿Por qué es significativo este encuentro? Es significativo porque marca el regreso de la selección argentina al Kempes después de más de una década y un acercamiento con su público.

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