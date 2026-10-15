Murió Marianne Von Gierke, la fisicoculturista chilena que compitió en Mr. Olympia 2026

La fisicoculturista chilena Marianne Von Gierke falleció a los 40 años. La noticia fue confirmada por la división chilena del National Physique Committee (NPC), organización que la despidió con un comunicado en el que destacó su dedicación y el legado que dejó en la disciplina.

Von Gierke había participado en la última edición de Mr. Olympia, celebrada entre el 24 y el 27 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos, donde ocupó el decimotercer puesto en la categoría Women’s Physique. Fue su segunda participación en el torneo más importante del fisicoculturismo mundial.

Además de su carrera deportiva, era abogada. Había comenzado a competir en 2021 y, en poco tiempo, logró consolidarse en el circuito internacional. Antes de Mr. Olympia, participó en competencias en Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos. En la última temporada se consagró campeona del Rising Phoenix World Championship, uno de los certámenes más relevantes de la categoría femenina.

El mensaje de despedida y sus últimos posteos

El NPC Chile la recordó con estas palabras: “Hoy nos despedimos, con profunda tristeza, de la atleta Marianne Von Gierke, quien dejó una huella imborrable en el fisicoculturismo. La recordaremos por su dedicación, disciplina y por llevar su talento al escenario de Mr. Olympia, dejando un legado en su categoría e inspirando a quienes compartieron esta pasión con ella”.

Poco antes de conocerse su muerte, Von Gierke se mantenía activa en redes sociales. Había publicado una historia desde el gimnasio y, en uno de sus últimos mensajes, agradeció a su compañero por el apoyo recibido fuera de los escenarios. “El culturismo es mi pasión”, escribió. Y agregó: “Los resultados se ven en el escenario. El trabajo que hay detrás, muchas veces, lo vivimos sólo nosotros. Mi temporada termina. Nuestro camino continúa”.

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