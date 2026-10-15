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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 15 de octubre.

El sorteo número 5494 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el jueves 15 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8242, que se interpreta como "A primera (Zapatillas)".

15/10/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

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El sorteo número 5494 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 15 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8242, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Zapatillas).

1° 8242
2° 8250
3° 7398
4° 2194
5° 7108
6° 1411
7° 3165
8° 9992
9° 8747
10° 3858
11° 4224
12° 6883
13° 2270
14° 1628
15° 2124
16° 5726
17° 6776
18° 5795
19° 0171
20° 3663

La Quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de ganar premios. Este sorteo es uno de los más esperados por los apostadores, quienes confían en la suerte para obtener buenos resultados.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5494 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 15 de octubre a las 12:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8242, interpretado como "A primera (Zapatillas)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Qué es la Quiniela?
Es un juego de azar popular en Argentina donde los jugadores eligen números para ganar premios.

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