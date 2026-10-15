Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 15 de octubre.

El sorteo número 5494 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 15 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8242, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Zapatillas).

1° 8242

2° 8250

3° 7398

4° 2194

5° 7108

6° 1411

7° 3165

8° 9992

9° 8747

10° 3858

11° 4224

12° 6883

13° 2270

14° 1628

15° 2124

16° 5726

17° 6776

18° 5795

19° 0171

20° 3663

La Quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de ganar premios. Este sorteo es uno de los más esperados por los apostadores, quienes confían en la suerte para obtener buenos resultados.