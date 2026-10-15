FOTO: El Ministerio de Seguridad refuerza la coordinación ante los efectos de El Niño en el norte del país

Buenos Aires, 15 octubre (NA) – El Ministerio de Seguridad Nacional ha intensificado la coordinación federal para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño en el norte del país, mediante una mesa de control y monitoreo liderada por la ministra Alejandra Monteoliva.

El encuentro tuvo lugar esta mañana en la sede ministerial de la calle San Juan 2200, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde opera la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Estuvieron presentes el secretario de Seguridad Nacional, Martín Alejandro Ferlauto; el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, Fabián Fernández; el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y el subdirector ejecutivo del organismo, Ignacio Cabello.

Durante la jornada se analizaron escenarios de riesgo, herramientas de monitoreo y acciones necesarias para mejorar la anticipación, la planificación y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

Este trabajo se enmarca en el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, aprobado por la Resolución del Ministerio de Seguridad Nacional Nº 559/2026, publicada el 7 de julio de 2026. Coordinado por la AFE, el plan tiene como objetivo fortalecer la articulación entre la Nación y las provincias, optimizando la respuesta operativa a través de mecanismos permanentes de coordinación técnica.

Desde abril de 2026, la AFE ha llevado a cabo 12 instancias de articulación y coordinación federal ENOS, además de activar mecanismos del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) en los niveles nacional, federal y regional.

Asimismo, se estableció la Mesa Nacional de Seguimiento ENOS 2026-2027 para reforzar el seguimiento y la coordinación ante los posibles efectos del fenómeno.

Entre las herramientas implementadas se encuentra el tablero ENOS del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME), que integra pronósticos, alertas, información hidrometeorológica y datos territoriales, facilitando así la evaluación de riesgos y la toma de decisiones.

Además, se han desarrollado modelos de potencial afectación para 18 municipios de seis provincias, utilizando registros históricos de inundaciones.

En paralelo, las actividades de capacitación y fortalecimiento de la protección civil alcanzaron a 4.328 personas entre marzo y septiembre, con la participación de representantes de diversas provincias. Estas acciones están orientadas a mejorar la preparación local y a consolidar una respuesta coordinada ante eventuales emergencias.