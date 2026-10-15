FOTO: Ramón Dupuy anuncia el posible cierre de su fundación en el juicio por el caso Loan

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, el niño de 5 años asesinado por su madre y su pareja, declaró este jueves en el juicio relacionado con la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña. Durante su testimonio, anunció que está evaluando el cierre de su fundación.

El testigo participó de la audiencia a través de Zoom desde una sede judicial en La Pampa, donde se presentó ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte. En su declaración, Dupuy afirmó que no tiene conocimiento sobre los implicados en el caso, como Laudelina Peña, Leonardo Rubio, Pablo Noguera, Pablo Núñez y Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, aunque mencionó haber tenido contacto con los abogados Alan Cañete y Elizabeth Cutaia, quienes están acusados de entorpecer la investigación.

Dupuy también negó que los acusados en el caso paralelo estuvieran relacionados con la fundación creada tras la muerte de su nieto, ocurrida el 26 de noviembre de 2021, por la cual Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron condenadas a prisión perpetua.

Durante su exposición, que se extendió por aproximadamente dos horas en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, afirmó: "La Fundación no tiene nada que ver" con la desaparición de Loan. Además, reveló que la decisión de cerrar la fundación se debe a la "difamación pública" que ha sufrido, particularmente a causa de los comentarios de Juan Pablo Gallego, exabogado de la familia de Loan.

En otro momento de la audiencia, se produjo un nuevo enfrentamiento entre el abogado Rodolfo Baqué y el fiscal federal Carlos Schaefer. Este cruce llevó a que el presidente del Tribunal Federal de Corrientes interviniera, advirtiendo: "¿Será que hay que corregirlos como a dos criaturas a ustedes? Son dos profesionales que están ante un tribunal y en un caso emblemático para la sociedad".