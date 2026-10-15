Robo calificado en Casilda: un detenido y secuestro de vehículo en Rosario.

Dos allanamientos realizados en Rosario permitieron detener a un hombre de 48 años investigado por un robo calificado ocurrido en septiembre en Casilda. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron un Ford Ecosport rojo, prendas de vestir y un teléfono celular que serán analizados en el marco de la causa.

El hecho ocurrió durante la tarde del 2 de septiembre, cuando dos hombres que se movilizaban en un Ford Ecosport rojo llegaron a una vivienda ubicada en Ayacucho al 1200, en Casilda. Según la investigación, ingresaron al domicilio y, bajo amenazas con armas de fuego, sustrajeron distintos elementos. Además, la moradora habría recibido mensajes intimidatorios a través de Facebook.

A partir de la denuncia, la investigación incluyó el análisis de comunicaciones telefónicas y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones de la vivienda. Los registros permitieron identificar un automóvil que habría sido utilizado por los autores del hecho.

Las tareas investigativas, que también incluyeron gestiones ante la comuna de Pujato, permitieron establecer el dominio del vehículo. Con esa información, se analizaron sus desplazamientos durante la jornada del robo mediante el sistema Lince, una herramienta que procesa imágenes de videovigilancia con inteligencia artificial. El cruce de esos registros con los datos telefónicos y otros elementos reunidos permitió avanzar en la identificación de movimientos relevantes para la causa.

Con las órdenes judiciales correspondientes, durante la madrugada de este jueves se realizaron dos allanamientos en Rosario, en domicilios ubicados en Ravagnini al 1300 y pasaje Areguá al 2000. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), con la colaboración de los Grupos de Operaciones Tácticas de las Unidades Regionales IV, con jurisdicción en Casilda, y VI, de Villa Constitución.

En el operativo realizado en Ravagnini al 1300 fue detenido un hombre de 48 años, identificado como Hugo Martín Z. En el lugar también se secuestraron el Ford Ecosport rojo, prendas de vestir que presentan similitudes con las observadas en los registros fílmicos y un teléfono celular que podría aportar información sobre las comunicaciones investigadas.

La causa continúa en etapa de investigación bajo la intervención del fiscal Juan Pablo Oggero, del Ministerio Público de la Acusación de Casilda.