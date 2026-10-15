Bayer Leverkusen se impone 4-0 ante Lech Poznan y sigue invicto en la Europa League

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) - La segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League dejó resultados destacados, con el Bayer Leverkusen y el Milan mostrando su fortaleza en el campo. Además, se produjo un interesante empate entre Union St. Gilloise y Real Sociedad.

En Polonia, el Bayer Leverkusen arrasó con un 4-0 al Lech Poznan en el Enea Stadion, consolidándose como líder del grupo con puntaje perfecto, tras haber ganado en su debut ante el Celje en Alemania. El equipo dirigido por Carles Martínez resolvió el encuentro en la primera parte, donde Patrik Schick, en sustitución del lesionado Martin Terrier, anotó dos goles de penal. Posteriormente, Malik Tillman completó la cuenta con un cuarto tanto, tras una serie de rebotes luego de un intento de Ezequiel Fernández a Nathan Tella, que fue detenido por el arquero Mateusz Lis.

En la segunda mitad, Ibrahim Maza selló el resultado final con un buen trabajo colectivo del equipo. En la próxima jornada, el Bayer Leverkusen se medirá ante el OFI Creta, mientras que el Lech Poznan enfrentará al Sunderland.

Por su parte, el Milan se recuperó de su caída en el debut contra el Benfica y goleó 4-0 al Salzburgo en calidad de visitante. Bajo la dirección de Ruben Amorim, los Rossoneri dominaron el juego gracias a un triplete de Alphadjo Cisse. El exjugador del Verona abrió el marcador con un cabezazo tras un centro de Omari Hutchinson, amplió la ventaja con una asistencia de Davide Bartesaghi y completó su hat-trick a los 49 minutos, a pase de Adrien Rabiot.

Gonçalo Ramos cerró la cuenta tras recuperar un balón que había sido robado por Ardon Jashari, luego de un error en la defensa de Bartosz Mazurek.

Finalmente, el encuentro entre Union St. Gilloise y Real Sociedad terminó en un empate 1-1 en Bélgica. Tras un tiro al palo de Massiré Sylla, los locales cedieron el primer gol por un error combinado de Hervé Koffi y Kamiel Van de Perre, que fue capitalizado por Beñat Turrientes. Sekou Keita logró el empate para los belgas, y en la última jugada, Sylla salvó un fallo de su propio arquero, manteniendo la igualdad en el marcador.