Topa llega a Córdoba con "Un mundo de colores": música, juegos y emociones para toda la familia

Diego Topa regresa a Córdoba con una propuesta pensada para cantar, bailar, emocionarse y compartir en familia. El artista presentará por primera vez en la ciudad Topa: Un mundo de colores, el próximo 25 de octubre, en Quality Lab, con dos funciones programadas para las 16 y las 18. La primera presentación agotó sus entradas y, ante la respuesta del público, se sumó una segunda función.

“Estoy contento de volver al Quality, al Quality Lab en este caso, y en especial de llevar este mundo de colores a Córdoba por primera vez”, expresó Topa durante una entrevista, en la que compartió su entusiasmo por reencontrarse con el público cordobés.

El espectáculo nace de su programa de televisión, emitido por la TV Pública, cuya segunda temporada se prepara para llegar a la pantalla. La propuesta reúne canciones conocidas de su canal de YouTube, personajes entrañables y una historia que busca entretener a los más chicos sin dejar de lado a los adultos.

“Es un show divino, con una historia preciosa que te deja un mensaje. Cantamos, bailamos, pero también nos emocionamos”, contó el artista.

En escena estarán algunos de los personajes que acompañan a Topa en sus aventuras, como Mario, el Dino Bebé, Pinto, el cartero, y Bingo. A través de la música, el juego y distintas situaciones, el espectáculo propone una experiencia interactiva en la que el público también forma parte de la historia.

A lo largo de su carrera, Topa construyó un vínculo con varias generaciones de espectadores. Sus canciones y personajes acompañaron a miles de familias, y hoy muchos de aquellos niños que lo conocieron en sus primeros años comparten sus espectáculos con sus propios hijos.

“Ya son varias las generaciones que me acompañan, así que me encanta que sea así. Lo disfruto, lo agradezco y cada vez estoy buscando más cosas lindas para poder darles”, afirmó.

El artista destacó, además, el cuidado que pone en cada producción, desde la música hasta los contenidos y los mensajes que transmite. Para él, el entretenimiento infantil implica una responsabilidad que va más allá de hacer reír o bailar: también representa una oportunidad para acompañar el crecimiento de los chicos a través de historias que dejen algo positivo.

La recepción del público cordobés es otro de los motivos de entusiasmo. La venta de entradas y el agotamiento de la primera función anticipan un reencuentro que Topa espera vivir como una verdadera fiesta.

Durante la entrevista también surgió una pregunta que atraviesa a las familias y a quienes trabajan en el entretenimiento infantil: ¿cómo captar la atención de los chicos en una época marcada por las pantallas, las redes sociales y los videos breves?

Topa reconoció que el desafío existe y que obliga a pensar nuevas formas de acercarse al público infantil. En ese sentido, explicó que Un mundo de colores también invita a recuperar actividades como jugar, compartir y conectarse con los demás.

“Yo siempre trato de generar contenidos que tengan que ver con la conexión, con el aquí y ahora”, señaló.

El artista remarcó que, si bien también trabaja con plataformas digitales, considera fundamental encontrar un equilibrio entre las herramientas tecnológicas y otras experiencias de entretenimiento. “No podés irte de ahí, pero tampoco podés dar un exceso”, sostuvo.

En esa búsqueda, el teatro ofrece una experiencia diferente: un espacio donde los chicos pueden cantar, moverse, emocionarse y compartir un momento con sus familias, lejos por un rato de la dinámica cotidiana de las pantallas.

Además de su llegada a Córdoba, Topa se prepara para otro de los grandes proyectos de su agenda: Disney celebra una Navidad inolvidable, el espectáculo que protagonizará junto a Laurita Fernández en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El artista adelantó que la producción tendrá novedades respecto de su edición anterior, con nuevos musicales y personajes, entre ellos los de Toy Story y Lilo y Stitch.

“Es una locura. Es un show hermoso”, expresó, al invitar al público a disfrutar de una propuesta que promete renovar la experiencia navideña.

Topa también se refirió a su participación en la reciente ceremonia de los premios Martín Fierro, donde compartió la terna con otros referentes del entretenimiento infantil. Para el artista, el reconocimiento y la posibilidad de formar parte de ese espacio son motivos de alegría, más allá del resultado.

Mientras continúa con sus proyectos en televisión, teatro y plataformas digitales, su objetivo sigue siendo el mismo: crear contenidos que entretengan, emocionen y transmitan valores.

El próximo 25 de octubre, Córdoba tendrá la oportunidad de vivir esa propuesta con Un mundo de colores, un espectáculo que invita a grandes y chicos a reencontrarse con la música, el juego y la imaginación. Las funciones serán a las 16 y a las 18 en Quality Lab, en una jornada pensada para disfrutar en familia.

Entrevista de "Viva la Radio"