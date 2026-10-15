Marcelo Figoli, el mánager que une a artistas argentinos e internacionales como Shakira

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- Luego de ser reconocido con el premio Martín Fierro de la Música a Mejor mánager musical, el empresario Marcelo Figoli, CEO de Fenix Entertainment, reflexionó sobre su carrera que comenzó a los 18 años. Recordó su trabajo con artistas como Mercedes Sosa y Charly García, así como sus producciones actuales a nivel internacional con Shakira y Ricardo Montaner, entre otros.

En una conversación con la periodista Cristina Pérez en Cristina sin vueltas por Radio Rivadavia AM 630, Figoli compartió que el galardón llegó en un momento de su viaje laboral: "Esta alegría me agarró trabajando en España. Estoy muy feliz porque es la primera edición de los Martín Fierro de la Música. Estoy muy contento".

El empresario continuó: "Salí de Buenos Aires con una agenda muy cargada. Estuvimos con Shakira durante los últimos conciertos en Madrid, que tuvieron lugar el domingo y el lunes pasados. El martes, Montaner ofreció un espectáculo impresionante en Madrid. Antes, había estado en Estados Unidos, donde mantuve reuniones con otros artistas. Estamos trabajando arduamente para ofrecer novedades el año que viene y el siguiente".

Figoli, quien fue nombrado "Mejor mánager musical", recordó sus inicios: "Empecé muy joven en la música, entre los 17 y 18 años. Tuve el privilegio de trabajar con figuras como Mercedes Sosa, Osvaldo Pugliese y Mariano Mores, así como con el rock, incluyendo a Luis Alberto Spinetta, Charly García y otros artistas argentinos de diversas generaciones, además de intérpretes internacionales".

El empresario enfatizó: "Entiendo lo que significan esos nombres propios para la gente y la alegría del público al final. Estoy feliz de trabajar en esto porque es brindarle alegría a las personas. Cuando uno trabaja en cualquier lugar, como el backstage, para la felicidad de la gente, es gratificante y hace pensar que aporta un granito de arena para que el público esté mejor".

En cuanto a los espectáculos en Argentina, Figoli destacó: "Argentina tiene un público muy especial. A la mayoría de los artistas les encanta volver porque saben que tienen un gran número de seguidores que les hacen vivir noches maravillosas y momentos inolvidables".

Asimismo, mencionó la importancia de las giras internacionales: "Tenemos el privilegio de tener varios artistas en Fenix que realizan tours globales. Esto es un trabajo que se construyó con el tiempo, la confianza y la búsqueda constante de agregar valor".

Figoli también señaló que su labor consiste en acompañar los sueños de los artistas: "Nuestro trabajo es apoyar a los artistas en sus objetivos. Es un honor que muchos elijan trabajar con nosotros para realizar sus giras alrededor del mundo".

El empresario reflexionó sobre los desafíos de comenzar desde Argentina: "Cuando partimos desde aquí, se vuelve un poco más complicado debido a la distancia geográfica. Argentina ha enfrentado muchos altibajos económicos, lo que nos convierte en empresarios ágiles y rápidos para soportar cualquier vicisitud".

Figoli no pudo estar presente en la gala de Tango Porteño para recibir el premio, y comentó: "Estaba durmiendo porque había tenido un día intenso en España. Cuando me desperté y vi la repercusión, lo que más me emocionó fue ver a mi esposa e hijos al recibirlo".

Finalmente, agradeció a su familia: "Ellos son mi primer agradecimiento. Mi esposa me apoya desde hace años en esta hiperactividad. Mis hijos tienen un padre presente, pero han tenido que acostumbrarse a mis viajes. También agradezco a todos en Fenix, los artistas que me brindaron apoyo y oportunidades, y al público. Tenemos mucho más por ofrecer".