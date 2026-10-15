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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 15 de octubre.

El sorteo número 13059 de la Quiniela Turista se realizó el jueves 15 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 8694, asociado a la interpretación tradicional "A primera (Cementerio)".

15/10/2026 | 22:25Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 13059 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 15 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 8694, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8694
2° 6259
3° 6989
4° 6314
5° 6392
6° 4455
7° 9655
8° 2764
9° 5119
10° 6835
11° 7314
12° 4996
13° 5216
14° 1062
15° 7020
16° 4181
17° 2452
18° 5402
19° 6799
20° 3700

Lectura rápida

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8694.

¿Qué día se realizó el sorteo?
El sorteo se realizó el jueves 15 de octubre.

¿A qué hora se llevó a cabo el sorteo?
El sorteo se llevó a cabo a las 22:15.

¿Qué interpretación tiene el número a la cabeza?
La interpretación tradicional del número 8694 es "A primera (Cementerio)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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