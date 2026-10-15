Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 15 de octubre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El número de sorteo 13059 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 15 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 8694, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8694

2° 6259

3° 6989

4° 6314

5° 6392

6° 4455

7° 9655

8° 2764

9° 5119

10° 6835

11° 7314

12° 4996

13° 5216

14° 1062

15° 7020

16° 4181

17° 2452

18° 5402

19° 6799

20° 3700