Dani Alves se reunió con el gobernador de Formosa en su gira religiosa por Argentina

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió en la Casa de Gobierno provincial al exfutbolista brasileño Dani Alves en el marco del Congreso Profético de la Iglesia Centro de Gloria, evento que reúne a referentes y pastores evangélicos de Argentina y Brasil bajo el lema “El Impacto de su Gloria”.

Insfrán confirmó la reunión a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes junto al exjugador de Barcelona y PSG y le deseó éxitos en las jornadas de fe.

El encuentro forma parte de una gira por el norte argentino que Alves inició tras haber sido absuelto en marzo de 2025 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del delito de agresión sexual por el que permaneció detenido.

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REUNIÓN CON PASTORES EVANGELISTAS Esta mañana recibimos en Casa de Gobierno a Dani Alves y otros pastores evangelistas de Brasil y nuestra provincia, con motivo de la realización del Congreso Profético, que se desarrollará hoy y mañana en la Iglesia Centro de Gloria de Formosa. Les deseamos éxitos en este encuentro de fe y en sus próximas actividades. #TodosUnidos #Formosa — Gildo Insfrán (@gildoinsfran) October 15, 2026

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Convertido en predicador evangélico y autodefinido como "discípulo de Cristo Jesús", el exdeportista de 43 años comunicó su llegada al país bajo la consigna: “Es tiempo de liberación y de arrepentimiento”.

Previo a su arribo a Argentina, Alves ya había participado como orador en eventos religiosos en España, El Salvador y Paraguay.

Su itinerario en el país continuará los días 19 y 20 de octubre en la provincia de Salta, convocado por la Fundación Estilo de Vida.

Su agenda salteña incluye charlas dirigidas a instituciones educativas y clubes en Rosario de Lerma, un encuentro deportivo en el Estadio Delmi y una presentación abierta al público donde relatará su testimonio personal.

Desde la organización indicaron que el exjugador busca apadrinar escuelas de fútbol locales y respaldar las acciones internacionales de la fundación.

Dani Alves, el segundo futbolista con más títulos en la historia del fútbol mundial (43 conquistas), se retiró definitivamente de la práctica profesional para volcarse a la actividad religiosa tras su proceso judicial. En enero de 2026 reingresó a la industria deportiva como inversor en el club portugués Sporting Clube de São João de Ver.