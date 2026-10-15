Estudiantes empató sin goles ante Flamengo en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores

Estudiantes empató este jueves 0 a 0 con el Flamengo de Brasil en un encuentro en el que fue superior a un conjunto de enorme presupuesto, aunque nunca terminó de llegar con claridad al arco rival, por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2026.

En un partido disputado en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata, la llegada más clara fue del local, a los 32 minutos del primer tiempo, con un remate de Tiago Palacios que fue despejado sobre la línea.

La vuelta se disputará en el mítico estadio Maracaná el jueves 22 de octubre, a las 21.30 (horario argentino), para definir al segundo finalista de la Copa Libertadores.

El partido entre dos clubes importantes del fútbol sudamericano no cumplió con las expectativas generadas, con “El Pincha” más atento a los relevos que a generar situaciones en campo rival y un Flamengo completamente desaparecido en la fase de ataque, que terminó el partido sin ningún remate certero al arco de Fernando Muslera, que solamente tuvo actividad con el corte de algunos centros.

Estudiantes tuvo la primera llegada de la noche, a los dos minutos del primer tiempo, con un buen remate rasante desde afuera del área del mediocampista Baltasar Rodríguez, que el arquero Agustín Rossi alcanzó a detener en dos tiempos.

"El Pincha” volvió a llegar a los 27 minutos de la primera etapa y con la cabeza del delantero Guido Carrillo, a quien le llegó un centro al segundo palo, pero que no pudo ajustar el frentazo.

A los 32 minutos, Tiago Palacios pudo controlar un rebote dentro del área rival y sacó un remate rápido con la pierna derecha, que el defensor Leo Pereira alcanzó a rechazar sobre la línea.

La primera del complemento fue del local, a los seis minutos, con un buen desequilibrio y derechazo cruzado del lateral Eros Mancuso, pero su tiro se fue demasiado ancho.

Cuando iban 12 minutos, un córner al punto penal habilitó el cabezazo de Santiago Núñez, pero el central tuvo que retroceder para conectar el frentazo y le erró al arco.

Núñez volvió a generar peligro a los 34 minutos de la segunda parte, con una definición de primera luego de quedarse con un rebote en el área grande, pero su tiro potente fue bloqueado por un defensor.

A siete minutos del final del tiempo reglamentario, un buen pase de Joaquín Correa puso a correr a Edwuin Cetré por izquierda y, aunque el colombiano quiso enganchar y definir, su tiro no tuvo buen destino.

Transmisión de Cadena 3

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