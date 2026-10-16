Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 16 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 15°. La humedad alcanza el 88%, lo que contribuye a una sensación de frescura. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1021 hPa.

El clima hoy viernes 16 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 20°. El día se presentará mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias. La humedad alta y el viento suave mantendrán un ambiente fresco durante el día.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Tucumán es el siguiente: el sábado 17 de octubre se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 16°, con lluvias ligeras. El domingo 18 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 20°, con cielo nublado. Para el lunes 19 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 24°, manteniendo el cielo nublado. El martes 20 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 28°, con cielo nublado. Finalmente, el miércoles 21 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 29°, con cielo despejado.