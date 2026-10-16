Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 16 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de few clouds, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 83%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el sur. La presión atmosférica se encuentra en 1021 hPa.

El clima hoy viernes 16 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Las condiciones climáticas serán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá alta, en torno al 83%, y la visibilidad será óptima. El viento, aunque leve, contribuirá a una sensación de frescura durante la mañana.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con temperaturas agradables. El sábado 17 de octubre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 20°, con cielo despejado. El domingo 18 de octubre, la mínima será de 6° y la máxima alcanzará los 21°, también con cielo despejado. El lunes 19 de octubre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 21°, con nubes cubriendo el cielo. Para el martes 20 de octubre, se pronostica una mínima de 9° y una máxima de 24°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el miércoles 21 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado.