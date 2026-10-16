El aumento alarmante de accidentes cerebrovasculares en adultos jóvenes: ¿qué lo causa?

Los accidentes cerebrovasculares se están volviendo cada vez más comunes entre los adultos jóvenes, desafiando la creencia de que son una enfermedad exclusiva de las personas mayores. Un estudio que analizó casi tres décadas de datos médicos reveló que las tasas de accidentes cerebrovasculares entre adultos de 20 a 54 años casi se duplicaron, a pesar de que las posibilidades de sobrevivir a un accidente cerebrovascular han mejorado.

Los hallazgos, publicados el 23 de septiembre de 2026 en Neurology, la revista médica de la American Academy of Neurology, revelaron una tendencia preocupante en la región de Greater Cincinnati y Northern Kentucky. A pesar de que más personas sobreviven a los accidentes cerebrovasculares, el creciente número de casos significa que más jóvenes podrían enfrentar complicaciones de salud duraderas.

La autora del estudio, Emily R. Fisher, MD, de la University of Cincinnati, expresó: "Si bien el accidente cerebrovascular ha sido tradicionalmente considerado una enfermedad de adultos mayores, nuestros hallazgos muestran que se está volviendo cada vez más común en adultos jóvenes. Al mismo tiempo, más personas están sobreviviendo a estos accidentes cerebrovasculares, lo que significa que más jóvenes pueden estar viviendo con los efectos a largo plazo del accidente cerebrovascular".

Incremento en las tasas de accidentes cerebrovasculares

Para investigar cómo han cambiado los patrones de accidentes cerebrovasculares, los investigadores examinaron casos registrados en Greater Cincinnati y Northern Kentucky entre 1993 y 2020. Identificaron a 2,076 adultos de entre 20 y 54 años que experimentaron su primer accidente cerebrovascular durante el período del estudio.

Los resultados mostraron un aumento notable. En 1993-1994, la tasa de accidentes cerebrovasculares era de 33.9 casos por cada 100,000 años-persona. Para 2020, había aumentado a 62.2 casos por cada 100,000 años-persona, lo que representa un incremento de aproximadamente el 83%.

El término "años-persona" es una medida que tiene en cuenta tanto el número de personas estudiadas como el tiempo que se les observa. Permite a los investigadores comparar con qué frecuencia ocurrieron accidentes cerebrovasculares en diferentes períodos.

Este aumento no se distribuyó uniformemente entre todos los tipos de accidentes cerebrovasculares. En su lugar, una forma particular fue responsable de la mayor parte del aumento.

Bloqueo de vasos sanguíneos como causa principal

Los investigadores encontraron que los accidentes cerebrovasculares isquémicos fueron en gran parte responsables del creciente número de casos. Este tipo de accidente cerebrovascular ocurre cuando un vaso sanguíneo que suministra sangre al cerebro se bloquea, interrumpiendo el suministro de oxígeno y nutrientes al tejido cerebral. Sin un suministro sanguíneo constante, las células cerebrales pueden comenzar a sufrir daños en cuestión de minutos.

Entre los adultos jóvenes, la tasa de accidentes cerebrovasculares isquémicos aumentó de 23.8 casos por cada 100,000 años-persona en 1993-1994 a 47.3 en 2020, casi duplicándose durante el período del estudio.

Otros tipos de accidente cerebrovascular no siguieron el mismo patrón. Los investigadores no encontraron aumentos comparables en hemorragias intracerebrales, que implican sangrado directamente en el cerebro, o hemorragias subaracnoideas, que ocurren cuando se desarrolla un sangrado en el espacio que rodea el cerebro.

Factores de riesgo como hipertensión y diabetes

Los investigadores también examinaron las condiciones de salud y comportamientos entre los adultos jóvenes que experimentaron accidentes cerebrovasculares. Con el tiempo, varios factores de riesgo potenciales se volvieron más comunes, incluyendo la hipertensión, la diabetes, la fibrilación auricular y el uso de sustancias.

La fibrilación auricular es un tipo de latido irregular que puede permitir que se formen coágulos de sangre en el corazón. Si un coágulo viaja al cerebro y bloquea un vaso sanguíneo, puede desencadenar un accidente cerebrovascular isquémico.

Uno de los cambios más significativos involucró el uso de sustancias. En 1993-1994, el 4.6% de los adultos jóvenes que experimentaron accidentes cerebrovasculares tenían documentado el uso de sustancias. Para 2020, esa cifra había aumentado al 40.2%, con gran parte del incremento asociado al uso de marihuana.

Sin embargo, el estudio no pudo establecer si estos cambios fueron responsables del aumento de las tasas de accidentes cerebrovasculares. Los investigadores carecían de información de salud comparable de personas que no habían experimentado accidentes cerebrovasculares, lo que hacía imposible determinar cuánto contribuyeron las tendencias observadas de factores de riesgo al aumento.

Mejoras en la supervivencia tras un accidente cerebrovascular

A pesar del preocupante aumento en los casos de accidentes cerebrovasculares, los hallazgos también ofrecieron algunas noticias alentadoras. Los adultos jóvenes que experimentaron accidentes cerebrovasculares tenían una probabilidad algo mayor de sobrevivir que hace casi tres décadas.

Tras tener en cuenta las diferencias en edad, raza y sexo, los investigadores encontraron que la proporción de pacientes que murieron dentro de los 30 días posteriores a un accidente cerebrovascular disminuyó del 11.7% en 1993-1994 al 9.4% en 2020.

La mejora fue más notable entre los pacientes con hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea, dos tipos de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos que pueden ser particularmente peligrosos.

Aun así, sobrevivir a un accidente cerebrovascular no significa necesariamente una recuperación completa. Dependiendo de la ubicación y gravedad de la lesión cerebral, los sobrevivientes pueden experimentar dificultades duraderas con el movimiento, el habla, la memoria u otras habilidades. A medida que los accidentes cerebrovasculares se vuelven más frecuentes entre los adultos jóvenes, más personas pueden tener que enfrentar estos desafíos durante décadas.

La doctora Fisher subrayó la importancia de identificar y gestionar los factores de riesgo de accidente cerebrovascular desde la adultez temprana. "Se necesita más investigación para comprender mejor qué está impulsando estas tendencias y cómo se pueden revertir".

Los investigadores enfatizaron que es necesaria una mayor investigación para explicar por qué las tasas de accidentes cerebrovasculares han aumentado tan drásticamente entre los adultos jóvenes. Dado que el análisis se centró en una región geográfica y carecía de un grupo de comparación sin accidentes cerebrovasculares, no se puede establecer si las mismas tendencias se aplican a nivel nacional ni identificar los factores responsables del aumento.

El estudio fue respaldado por el Greater Cincinnati/Northern Kentucky Stroke Study.