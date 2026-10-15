Un estudio revela un sorprendente hallazgo en el cerebro de un paciente con Alzheimer

Un estudio reciente y poco común sobre el cerebro de un paciente con Alzheimer reveló diferencias notables entre las regiones donde se eliminaron las placas amiloides y aquellas donde permanecieron. Las áreas que se despejaron de amiloides mostraron una acumulación mínima de tau, una proteína relacionada con el daño celular y la pérdida de memoria. Por el contrario, las zonas cercanas que aún contenían amiloides exhibieron altos niveles de tau y evidencia de neurodegeneración continua.

Este hallazgo proporciona evidencia valiosa de que la eliminación de las placas amiloides puede ofrecer protección contra otros procesos dañinos asociados con la enfermedad de Alzheimer. Los resultados sugieren que limpiar el amiloide, especialmente en las etapas tempranas de la enfermedad, podría ayudar a limitar la acumulación de tau y ralentizar el daño cerebral.

Los investigadores de la Perelman School of Medicine de la University of Pennsylvania presentaron estos hallazgos en la 2026 Alzheimer's Association International Conference y también fueron publicados en la revista JAMA.

"Observar ambos patrones de enfermedad lado a lado en el mismo cerebro nos brindó una oportunidad única para entender cómo la eliminación de amiloide afecta a otras proteínas que contribuyen a la enfermedad de Alzheimer", comentó el coautor principal David Wolk, MD, co-director del Penn Memory Center y director del Penn Alzheimer's Disease Research Center. "Los hallazgos proporcionan algunas de las pruebas humanas más claras hasta la fecha de que las terapias anti-amiloides pueden limitar la acumulación de tau y ralentizar los cambios cerebrales que conducen a la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo".

El papel de amiloide y tau en la enfermedad de Alzheimer

Dos proteínas son fundamentales en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. La beta-amiloide se acumula fuera de las células nerviosas, formando depósitos pegajosos conocidos como placas. La tau, en cambio, se acumula dentro de las neuronas y forma enredos anormales. Ambas están asociadas con el daño progresivo a las células cerebrales que contribuye a problemas de memoria, cambios en la personalidad y dificultades de pensamiento.

Los tratamientos diseñados para eliminar las placas amiloides han cambiado significativamente la gestión del Alzheimer en los últimos años. Aducanumab se convirtió en el primer fármaco de este tipo en recibir la aprobación acelerada de la FDA, aunque ya no se comercializa. Desde entonces, medicamentos más nuevos y efectivos que apuntan al amiloide, como donanemab (Kisunla) y lecanemab (Leqembi), han recibido aprobación completa de la FDA.

Los investigadores han creído durante mucho tiempo que la acumulación de amiloides ayuda a crear las condiciones en las que se desarrollan los enredos dañinos de tau. Sin embargo, ha sido mucho más difícil establecer si la eliminación del amiloide también puede limitar la acumulación de tau en el cerebro humano.

La evidencia directa ha sido escasa, ya que relativamente pocas personas que recibieron medicamentos para eliminar amiloides han sido sometidas a exámenes cerebrales post-mortem.

Un examen cerebral raro revela un patrón sorprendente

Los investigadores pudieron investigar esta cuestión utilizando tejido cerebral donado por un ex-participante en un ensayo clínico de Alzheimer. El hombre, diagnosticado con deterioro cognitivo leve causado por la enfermedad de Alzheimer a mediados de sus cincuenta años, se unió a un ensayo clínico que probaba aducanumab y recibió 30 dosis del medicamento durante cuatro años y medio.

Falleció aproximadamente cuatro años después de su última dosis, más de una década después de que aparecieron sus primeros síntomas. Antes de su muerte, expresó su deseo de donar su cerebro a la investigación científica. El tejido fue proporcionado al Center for Neurodegenerative Disease Research en el Department of Pathology and Laboratory Medicine.

Cuando los especialistas examinaron el cerebro donado, descubrieron un patrón inusual en el que las regiones vecinas mostraron cantidades drásticamente diferentes de daño relacionado con el Alzheimer. Las crestas elevadas de la superficie plegada del cerebro, conocidas como giros, habían perdido la mayor parte de sus placas amiloides y contenían muy poco tau acumulado. En contraste, los surcos adyacentes a estas crestas aún contenían una considerable acumulación de amiloides y exhibieron sustancialmente más enredos de tau, inflamación y degeneración del tejido cerebral.

Esta distribución en parche fue consistente con las exploraciones realizadas mientras el paciente estaba vivo, que ya habían indicado que la eliminación de amiloides variaba considerablemente en diferentes partes de su cerebro.

"Muchos informes anteriores han mostrado ya sea una eliminación extensa de amiloides o una eliminación limitada", dijo el coautor principal Edward B. Lee, MD, PhD, profesor de investigación en enfermedades neurodegenerativas en patología y medicina de laboratorio. "Este caso representó un escenario único de 'Ricitos de Oro' en el que algunas regiones eliminaron amiloides y otras no. Nos permitió comparar directamente lo que sucedió después en las regiones cerebrales vecinas y comprender mejor la relación entre amiloide, tau y neurodegeneración".

¿Pueden los tratamientos para el Alzheimer proteger el cerebro durante años?

Los hallazgos podrían tener importantes implicaciones para la última generación de medicamentos para el Alzheimer, que eliminan amiloides utilizando mecanismos similares a la terapia recibida por este paciente. Aunque la investigación involucró solo a un individuo, el contraste entre diferentes regiones cerebrales sugiere que la eliminación sustancial de amiloides puede influir en otros procesos de la enfermedad mucho después de que se haya detenido el tratamiento.

Los resultados también plantean una pregunta importante sobre cómo se miden los beneficios de los medicamentos para el Alzheimer. Los ensayos clínicos suelen evaluar a los pacientes durante aproximadamente 18 meses, pero algunos efectos protectores podrían tardar considerablemente más en hacerse evidentes.

Sin embargo, el estudio no puede establecer cuánta cantidad de amiloides debe eliminarse para lograr una protección duradera o demostrar que la eliminación de placas fue directamente responsable de las diferencias en la acumulación de tau y el daño cerebral.

Los investigadores ahora esperan entender por qué ciertas partes del cerebro responden de manera más efectiva a los tratamientos que eliminan amiloides que otras. Identificar y potencialmente fortalecer los mecanismos biológicos responsables de la eliminación de placas podría llevar a mejores terapias.

Otra gran pregunta es si comenzar el tratamiento antes de que se desarrollen enredos de tau extensos podría retrasar considerablemente el Alzheimer o incluso prevenir la aparición de la enfermedad.

Por qué podría importar el tratamiento temprano del Alzheimer

Dado que el amiloide puede acumularse silenciosamente en el cerebro durante muchos años antes de que comiencen los problemas de memoria, los investigadores están cada vez más interesados en tratar a las personas en las etapas más tempranas de la enfermedad, potencialmente antes de que aparezcan síntomas notables.

"Los pacientes pueden acumular amiloides durante años antes de que aparezcan los síntomas", afirmó el autor principal Christopher A. Brown, MD, PhD, profesor asistente de neurología. "Este caso sugiere que eliminar amiloides temprano puede ayudar a limitar los cambios que, en última instancia, dañan las células cerebrales. Los ensayos en curso ayudarán a determinar si comenzar el tratamiento antes de que comiencen los síntomas puede proporcionar un beneficio aún mayor".

Esta investigación recibió apoyo de los National Institutes of Health (P30-AG072979, RF1-AG069474, R01-AG056014, R01-AG055005, R01-AG072796, R01-AG065341, P01-AG084497).