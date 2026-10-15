Células cancerosas más pequeñas presentan un peligro sorprendente, según un estudio de Virginia Tech

Un reciente estudio realizado por investigadores de Virginia Tech ha revelado que las células cancerosas inusualmente pequeñas, que portan cromosomas adicionales, pueden ser significativamente más agresivas que sus contrapartes más grandes. Estas células no solo crecen más rápido, sino que también se diseminan con mayor facilidad y resisten tratamientos comunes, lo que plantea nuevas preguntas sobre la naturaleza de ciertos tumores.

La investigación surgió tras años de meticuloso trabajo en laboratorio, que incluyó el examen detallado de tumores cultivados en ratones. La estudiante de posgrado Megan Sweet, quien se especializa en ciencias biológicas, dedicó gran parte de su tiempo a preparar secciones extremadamente delgadas de tejido tumoral. Este proceso, que involucra cortar tejido del tamaño de una uña, requiere una precisión notable.

Sweet explicó: "Todo se trata de ajustar y asegurarse de que se va a obtener un corte uniforme". Cada sección es tan delgada que la luz puede atravesarla, lo que permite observar estructuras celulares específicas bajo un microscopio potente.

Los hallazgos fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, y se basaron en el análisis de células cancerosas con un número anormal de cromosomas, una característica común en el cáncer. Normalmente, las células sanas son diploides, lo que significa que tienen dos juegos completos de cromosomas. Sin embargo, durante la división celular pueden ocurrir errores, resultando en células con un número anormal de cromosomas, lo que puede contribuir al desarrollo del cáncer.

En este estudio, el equipo de Virginia Tech manipuló células cancerosas diploides para que duplicaran sus cromosomas sin completar la división celular, generando células tetraploides, que contienen cuatro conjuntos completos de cromosomas. Aunque estas células no son exclusivas de los experimentos de laboratorio, su presencia ha sido asociada con la progresión del cáncer y peores resultados en los pacientes.

Un aspecto sorprendente del estudio fue que las células tetraploides, a pesar de su menor proporción en los tumores, promovieron la reclutación de células estromales, que son células no cancerosas que ayudan a proporcionar soporte estructural a los tumores. "La presencia de incluso una pequeña fracción de estas células tetraploides puede promover la reclutación de células no cancerosas que apoyan la progresión del tumor", comentó Sweet.

Además, se observó que algunas de las células tetraploides eran entre un 25 y un 30 por ciento más pequeñas de lo esperado. A pesar de su tamaño reducido, estas células demostraron ser más capaces de formar tumores agresivos en comparación con las más grandes. Mat Bloomfield, otro estudiante de posgrado, indicó: "Las células más pequeñas son más agresivas; crecen más rápido, son más invasivas y son más tolerantes a los medicamentos comunes contra el cáncer".

Los experimentos realizados en ratones confirmaron que los tumores con células tetraploides más pequeñas crecían con mayor rapidez que aquellos que contenían células más grandes. Este patrón se observó en diferentes tipos de cáncer, incluyendo cáncer colorrectal y de mama, sugiriendo que la relación entre el tamaño de las células tetraploides y la agresividad tumoral podría extenderse a diversos cánceres.

Los investigadores también analizaron datos del Cancer Genome Atlas, revelando que las células tetraploides más pequeñas estaban asociadas con peores pronósticos y tasas de supervivencia más bajas en varios tipos de cáncer. Esto sugiere que medir el tamaño de estas células anormales podría proporcionar información valiosa sobre la agresividad de un tumor.

El equipo de Virginia Tech planea investigar los mecanismos biológicos detrás de estos efectos en mayor detalle, mientras continúan analizando datos de cáncer humano. Para Sweet, esto implica más horas en el laboratorio, cortando y analizando secciones diminutas de tejido tumoral en busca de respuestas a una de las preguntas más importantes de la biología del cáncer.