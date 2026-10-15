Reconocimiento internacional para la campaña Talud Continental IV del CONICET

La campaña Talud Continental IV, liderada por científicos del CONICET y realizada en el buque Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute, recibió un prestigioso reconocimiento en los Premios Biodiversidad de la Fundación BBVA. Este galardón fue otorgado en la categoría de Educación y Comunicación Medioambientales a nivel global, lo que resalta la importancia de esta expedición que marcó un hito tanto científico como social.

La campaña, que se llevó a cabo en agosto de 2025, permitió a millones de personas seguir en vivo la exploración de las profundidades del Mar Argentino a través de plataformas de streaming, alcanzando cerca de 22 millones de visualizaciones. Durante esta expedición, el grupo de estudios del mar profundo de Argentina, conocido como GEMPA, descubrió al menos 57 nuevas especies marinas, lo que resalta la riqueza biológica de la región.

El investigador del CONICET, Daniel Lauretta, quien fue el jefe científico de la campaña, expresó su satisfacción por el premio, señalando que "es un gran honor recibir un reconocimiento de esta magnitud, especialmente considerando que hubo 47 postulaciones a nivel mundial". El galardón incluye 80 mil euros, un diploma y un símbolo artístico, que serán entregados en una ceremonia en el Palacio del Marqués de Salamanca en Madrid.

La expedición no solo se centró en la investigación científica, sino que también se dedicó a la educación y la difusión del conocimiento. GEMPA desarrolló 91 actividades educativas, incluyendo 44 charlas escolares y 19 conexiones en directo con instituciones educativas, permitiendo a estudiantes y docentes interactuar con los científicos durante la exploración.

Lauretta destacó que la comunicación y la educación son fundamentales para la actividad científica, y que continuarán en la próxima campaña, Talud Continental V, que se llevará a cabo a principios de 2027 en los cañones Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la provincia de Chubut. Esta nueva misión también será transmitida en vivo.