FOTO: Tesla presenta el Roadster impulsado por SpaceX: un auto que vuela y se destaca por su estilo

Tesla reveló su segundo Roadster de nueva generación, equipado con propulsores de SpaceX, en un evento realizado en Texas. Durante la presentación, el CEO Elon Musk mostró cómo el vehículo utiliza una combinación de ventiladores de alta potencia y propulsores para realizar saltos sobre otros modelos como el Cybercab y el Cybertruck.

En la demostración, el Roadster logró acelerar de 0 a 60 millas por hora en solo un segundo. Musk comentó que este será el auto que realmente estará en las calles, afirmando que "literalmente se elevará y podrá realizar estas maniobras cuando lo desees".

La producción del Roadster, que había sido retrasada varias veces, comenzará finalmente en 2028. Tesla ofrecerá el vehículo en tres versiones: "Performance", "Thrust" y "Rocket". La versión Performance, que se describe como "lista para la carretera", tiene capacidad para dos personas y cuenta con un sistema de succión múltiple. La versión Thrust, diseñada para carreras, también asienta a dos personas y tiene propulsores de gas fríos en la parte trasera. La versión Rocket, destinada a una única persona, tiene 10 propulsores de gas fríos distribuidos alrededor del vehículo.

Todas las versiones tendrán un alcance de 300 millas y podrán alcanzar velocidades superiores a las 230 millas por hora. Las reservas para el Roadster ya están abiertas, con un costo de $50,000 para la versión Performance y $250,000 para la Thrust, mientras que la versión Rocket será por invitación solamente.

Lars Moravy, vicepresidente de ingeniería de Tesla, detalló que el Roadster utiliza 10 propulsores conectados a 600 litros de aire comprimido para elevarse y girar en el aire. Este sistema de propulsores puede recargarse, y la compañía destacó que "cada vacío utilizable en el auto está lleno de Válvulas de Presión Envuelta de Fibra de Carbono (COPVs)".

El evento de presentación se llevó a cabo casi nueve años después de que Tesla revelara el primer Roadster, un modelo que se suponía estaría disponible en pocos años. Musk había permitido a los clientes realizar depósitos de $50,000 para reservar el vehículo, y algunos incluso pagaron $250,000 para reservar una de las 1,000 versiones "Founders Series".

Las numerosas demoras en la producción del Roadster generaron críticas de clientes prominentes, incluyendo al YouTuber Marques Brownlee y al director de OpenAI, Sam Altman. Musk, en un tono humorístico, sugirió que si la seguridad es la principal preocupación, no deberían comprar el Roadster.

Finalmente, Musk describió el Roadster como la culminación del trabajo conjunto entre los ingenieros de Tesla y SpaceX, destacando su singularidad en comparación con cualquier otro vehículo visto anteriormente.